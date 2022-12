Norges Miljøvernforbund anmelder helikopterjakt på rein

– Den omfattende jakta har lagt stort press på dyrene, tvunget dem til å flykte for sine liv og til å tilpasse seg et mye høyere aktivitetsnivå enn normalt, skriver miljøvernforbundet i anmeldelsen, ifølge VG.

I anmeldelsen vises det blant annet til avisens sak onsdag, der en video av helikopterjakten vises. Videoen viser blant annet at helikopteret flyr like over reinen og at det blir avfyrt flere skudd.

Anmeldelsen er sendt til miljøkrimenheten i Økokrim ved Vest politidistrikt i Bergen.

Organisasjonene ARV Aktivt Rovdyrvern og Dyrenes rett skriver i en pressemelding at også de i løpet av torsdag vil politianmelde Mattilsynet og SNO.

[ Norsk gigantgruve kan få nytt liv ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen