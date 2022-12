Markant nedgang i alkoholsalget

Nedgangen i alkoholomsetningen i 3. kvartal i år er betydelig for alle sorter alkohol, viser tallene for alkoholomsetning fra Statistisk sentralbyrå (SSB). I årets tredje kvartal ble det solgt i alt 7,1 millioner liter ren alkohol her i landet mot 8,8 millioner liter i fjor, en nedgang på 18,8 prosent.

I tallet ligger det en nedgang i ren alkohol i brennevin på 19,1 prosent. For vin og øl er reduksjonen henholdsvis 20,9 og 17, 1 prosent, mens det for rusbrus er ned 16,2 prosent. Tallene er unntatt turistimport og taxfreesalg.

SSB-tallene viser også at hver og en av oss i snitt drakk 1,59 liter ren alkohol i tredje kvartal. I samme kvartal i fjor var tallet 1,97 liter.

