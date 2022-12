Trump-advokater fant minst to hemmeligstemplede objekter i lagerbod

De hemmeligstemplede funnene er overlevert til det føderale politiet FBI, skriver Washington Post. Ifølge avisen ble de funnet av et eksternt team som var leid inn for å søke gjennom Trumps eiendommer for å se om det var mer gradert materiale der.

Det er ikke kjent hva som ble funnet i boden i West Palm Beach, men den har blitt brukt til oppbevare ting fra et kontor Trumps stab brukte etter at han gikk av.

I en ransaking av Trumps luksuseiendom Mar-a-Lago i august fant FBI rundt 100 hemmeligstemplede dokumenter. I tillegg hentet Trumps advokater 37 graderte dokumenter derfra i juni, mens det nasjonale arkivverket hentet ut 15 esker med 184 graderte dokumenter i januar.

Ransakingen i august skjedde fordi etterforskere mente det fortsatt var hemmeligstemplede dokumenter på Mar-a-Lago, til tross for at Trumps folk hadde bekreftet at alle slike dokumenter var levert inn.

Etter pålegg fra en føderal dommer om å vise full åpenhet, leide Trumps folk inn et eksternt firma til å søke gjennom ekspresidentens eiendommer i flere delstater, inkludert i Trump Tower i New York.

[ Trump-organisasjonen funnet skyldig i skattesvindel i New York ]