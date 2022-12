Forbrukertilsynet: Bankene har ansvaret når kunder er utsatt for svindel

Dette er i strid med forbrukervernseglene i finansavtaleloven, skriver Forbrukertilsynet i en pressemelding onsdag.

Det dreier seg om tilfeller der kunder er blitt svindlet eller trukket beløp de ikke selv har godkjent.

– Utgangspunktet er at banken er ansvarlig, ikke kunden, når det har skjedd et kontotrekk som kunden ikke har godkjent. Dette gjelder uavhengig av om kunden har lagt igjen kortinformasjon på et nettsted og blitt svindlet, om bankkortet er stjålet og misbrukt eller kundens BankID er misbrukt, skriver Forbrukertilsynet.

Ulovlig å tilbakeholde

Bankene tilbakeholder ofte 12.000 kroner fordi de mener kunden har opptrådt grovt uaktsomt, altså sterkt klanderverdig, ved for eksempel å legge igjen kortinformasjon på en bestemt nettside.

«Det å vurdere om noe er grovt uaktsomt eller forsettlig, er en vanskelig vurdering, og altså ikke noe banken selv kan avgjøre», skriver tilsynet.

De legger til at når bankene holder igjen hele eller deler av tilbakebetalingen og sier at kunden selv må ta saken til Finansklagenemnda om de vil ha pengene, er dette ulovlig.

– Alle kan bli utsatt for svindel

– Alle kan dessverre bli utsatt for svindel, og bankene er ressurssterke. Da er det viktig at bankene alltid følger loven og informerer kunden om hvilke rettigheter kunden har. Praksisen mange banker fører nå, med både feilinformasjon til kunder og ulovlig tilbakehold av kundens midler, er uakseptabel, sier Trond Rønningen som er direktør i Forbrukertilsynet.

Forbrukertilsynet har nå krevd at bankene umiddelbart tar grep for å sikre at forbrukernes rettigheter blir ivaretatt.

Tilsynet varsler at dersom de etter årsskiftet avdekker at enkelte banker ikke overholder loven, vil de følge opp dette. Konsekvensene vil kunne bli vedtak med økonomiske sanksjoner.

