Dette lurte nordmenn mest på i 2022

Et år preget av flere ulike kriser har fått mange nordmenn til å ta til Google for å finne svar på spørsmålene sine.

– Dette har vært et urolig år når det kommer til geopolitikk. Det markeres i stor grad på listen over topp ti søketrender, sier kommunikasjonssjef i Google Norge, Sondre Ronander, til NTB.

Men på tross av kriser og krigføring er det et spill som troner øverst på listen over de mest populære søkene i 2022.

– På toppen ser vi ordspillet «Wordle», som slo gjennom tidlig i vinter. Det har hatt en tidseffekt og fortsetter å være populært. Det slippes nye ord hver dag som har fått folk til å søke igjen og igjen.

Nysgjerrige på krigen

Russlands krigføring i Ukraina har ført til at flere nye ord har kommet inn i den daglige ordbruken. I tillegg har nordmenn vært generelt opptatt av å holde seg oppdatert på krigen. Det gjenspeiles i søkene.

– Man ser ord som Ukraina, Jodix og Putin på topplisten. Det er dyster lesing, og det har vært et dystert og alvorlig år på mange måter. Store globale hendelser skaper informasjonsbehov i befolkningen, og man ser at folk ønsker å lære mer om viktige ting, sier Ronander.

Det er ikke bare krig og elendighet nordmenn har ønsket å bli klokere på. Netflix-serien om seriemorderen Jeffrey Dahmer og rettssaken mellom Johnny Depp og Amber Heard er også å finne på listen med de ti mest markante trendene.

Gåtefull høytid

I kategorien «Topp ti nordmenn» er det kjendiser fra TV 2s «Hver gang vi møtes» og NRKs «Maskorama» som tar hver sin halvdel av kaken, i tillegg til Stig Millehaugen.

– Stig Millehaugen var et navn som de færreste kjente til før politiet gikk bredt ut og etterlyste tips. Det gikk fra å være et navn som få hadde søkt på, til å bli et som nærmest hele Norge snur seg om og søker på, sier Ronander.

Det er slik Google måler trendstatistikken. Ronander sier at det folk flest søker på, ikke endrer seg altfor mye fra år til år. Listen er en oversikt over søkene med de mest markante økningene.

To av kategoriene domineres av én særskilt høytid, pinsen.

– Det er en av helligdagene man kanskje ikke feirer eller kjenner opphavet til like godt. For mange er det kanskje bare en rød dag, og i år havnet den på et litt sent tidspunkt. Det kan kanskje ha noe med det å gjøre.

Fordelingen ser slik ut

Topp 10 søketrender i Norge 2022

Wordle

Ukraina

TV 2 Play

Jeffrey Dahmer

Flyr

Jodix

Putin

Bilal

Johnny Depp

Amber Heard

Topp 10 nordmenn

Bilal

Daniel Kvammen

Maj Britt Andersen

Stig Millehaugen

Øystein Greni

Odd Roger Enoksen

Nils Jakob Hoff

Jarle Bernhoft

Mari Maurstad

Arne Treholt

Topp 10 oppskrifter

Kakao

Sveler

Lammecarre

Agurksalat

Ertepuré

Solbærsyltetøy

Margarita

Løksuppe

Lammegryte

Banankake

Topp 10 folk

Putin

Bilal

Johnny Depp

Amber Heard

Daniel Kvammen

Tina Turner

Maj Britt Andersen

Clark Olofsson

Mika

Stig Millehaugen

Hvorfor …?

Hvorfor feirer vi pinse

Hvorfor angriper Russland Ukraina

Hvorfor er strømmen så dyr

Hvorfor streiker lærerne

Hvorfor er Taliban i Norge

Hvorfor er ikke Sverige med i Nato

Hvorfor streiker SAS

Hvorfor er diesel dyrere enn bensin

Hvorfor jod ved atomulykke

Hvorfor flagger vi i dag

Hva er …?

Hva er pinse

Hva er en oligark

Hva er apekopper

Hva er EU

Hva er Nato

Hva er Nations League

Hva er min mentale alder

Hva er nærkontakt

Hva er salmonella

Hva er feber

