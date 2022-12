Slår tilbake mot kjendislege: «Han må være en sart sjel»

«Skulle nesten tro det var et nettroll, og ikke en folkevalgt som er med på å styre landet» skriver lege Kaveh Rashidi på Twitter.

Mandag ettermiddag postet Rashidi en oppdatering på Instagram om at han har sendt inn sine papirer til Helsedirektoratet for spesialistgodkjenning, etter over ti år med etterutdanning.





Og hva kommenterer stortingspolitiker Jenny Klinge på min Instagram-post der jeg deler en gledelige nyhet?



Jo, bruker anledningen til å rakke ned på meg for mitt syn på kjønnsidentitet!



Skulle nesten tro det var et nettroll, og ikke en folkevalgt som er med på å styre landet…

I kommentarfeltet fikk han mange gratulasjoner og lykkønskninger, og nærmere 13.000 likes. Men Senterpartiets stortingsrepresentant Jenny Klinge svarte på posten med kritikk mot Rashidi, ved å vise til en tidligere debatt dem imellom om kjønnsidentitet:

«Er det krav for å bli lege at ein veit at mennesket har to kjønn og at menneske ikkje kan skifte kjønn» skrev Klinge blant annet. SP-representanten konkluderte: «Det er ein fordel om legar har biologikunnskapene i orden og ikkje finn opp variantar som ikkje eksisterer, slik Rashidi har gjort».

Skjermdump fra stortingsrepresentant Jenny Klinges svar til lege Kaveh Rashidi på Instragram

I kommentarfeltet på Rashidis Instagrampost er det flere som reagerer på Klinges utspill: «Hva er det du prøver på? Du sitter i nasjonalforsamlingen som folkevalgt. Man burde kunne forvente en viss verdighet»; «håper for din del at Instagramprofilen din er blitt hacket (...) utrolig pinlig», «er du seriøs? du representerer et regjeringsparti».

Jenny Klinge er stortingsrepresentant for Senterpartiet.

Rashidi har reagert offentlig på kritikken fra Klinge: «Hva kommenterer stortingspolitiker Jenny Klinge på min Instagram-post der jeg deler en gledelig nyhet? Jo, bruker anledningen til å rakke ned på meg for mitt syn på kjønnsidentitet!» skriver han på Twitter.

«Underlig og ut av det blå fra en stortingsrepresentant» kommenterer Rashidi på SMS til Dagsavisen. Han understreker at han ikke ønsker noen krangel med Klinge.

Rashidi er fastlege i Oslo og assisterende bydelsoverlege i bydel St. Hans-haugen, han er også kjent som skribent, forfatter og foredragsholder.

Overfor Dagsavisen kommenterer Jenny Klinge uttalelsene fra Rashidi slik, på e-post:

«Kaveh Rashidi må være en sart sjel dersom «nettroll» er det første han tenker når jeg spør om leger trenger kunnskaper om kjønn».

Høne og hane

Rashidi opplyser at han ikke har hatt noen kommunikasjon med Klinge utover en mediedebatt i juni. Da fikk Klinge sterk kritikk også internt i Senterpartiet etter en kronikk i VG om bruken av pronomenet «hen», der hun bl.a. skrev: «Det er ingen grunn til å rote det til: Vi menneske har to kjønn, kar og kvinnfolk, på samme måte som høns består av høne og hane».

Rashidi svarte Klinge bl.a. i VG og på Facebook, der han skrev at tvekjønnethet er vanlig i naturen. «Blant leserne av hennes budskap er det mange helt normale mennesker som verken identifiserer seg som mann eller kvinne. Disse menneskene fremstilles av Klinge som et avvik fra naturen», sa Rashidi til VG.

Overfor Dagsavisen viser Jenny Klinge til sommerens debatt med Rashidi:

«Til å være utdannet lege er han oppsiktsvekkende dårlig til å oppfatte og videreformidle hva jeg faktisk har skrevet og sagt om kjønn. Jeg har hele tiden lagt vekt på at biologisk kjønn er det grunnleggende, selv om det nå er mulig å skifte juridisk kjønn i offentlige dokument. Jeg behandler alle jeg møter med respekt uansett hva de måtte føle seg som», skriver Klinge på e-post.

Til å være utdannet lege er han oppsiktsvekkende dårlig til å oppfatte hva jeg faktisk har sagt om kjønn — Jenny Klinge (Sp)

«Rashidi tror, ifølge det han skriver på Twitter, at jeg angriper hans syn på kjønnsidentitet, men det er ikke det uenigheten mellom oss går på. Det er hvilke faktakunnskaper vi har om kjønn og kjønnsskifte. Jeg anerkjenner at folk kan ha en annen kjønnsidentitet enn det kjønnet de er født med. Men jeg holder samtidig fast ved at mennesket som art har to kjønn, at vi ikke kan skifte kjønn og at menn ikke kan føde barn. Det burde ikke sjokkere noen» skriver Klinge til Dagsavisen.

Det er underlig av en folkevalgt å gå inn på tilfeldige Instagram-innlegg — Kaveh Rashidi

Kaveh Rashidi er forelagt uttalelsene fra Klinge. Han svarer på e-post til Dagsavisen:

«Jeg skjønner fortsatt ikke hvorfor Klinge bruker dette til å snakke om kjønn, og synes det er underlig av en folkevalgt å gå inn på tilfeldige Instagram-innlegg om helt andre ting og prøve å skape en arena for å dele eget budskap om kjønn».

