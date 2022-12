Kraftig økning i tallet på trafikkdøde i år

Vi må tilbake til 2018 for å finne lignende tall. Så langt i år har 111 personer mistet livet i trafikken her i landet. Fire av de 14 omkomne i november var fotgjengere, opplyser Statens vegvesen.

Når en sammenligner antall omkomne i trafikken så langt i år med fjorårets tall, har 36 flere mistet livet, ifølge Trygg Trafikk.

– Jeg følger utviklingen tett, og en periode i november tikket det inn meldinger om dødsfall daglig på min mobil, sier Guro Ranes, leder for trafikksikkerhet i Statens vegvesen.

Trafikanter må ta ansvar

Oslo, Troms og Finnmark og Innlandet ble hardest rammet i november, skriver Trygg Trafikk. Innlandet har nesten en dobling av antall omkomne. I Oslo har fire personer omkommet i år, mot én person i samme periode i fjor.

– Vi kjenner ikke årsakene til ulykkene i november. Store deler av landet har hatt perioder med svært skiftende kjøreforhold. Flere områder har fått sesongens første snøfall og det har tidvis vært svært glatt mange steder, sier pressesjef Christoffer Solstad Steen i Trygg Trafikk.

Rus, fart og uoppmerksomhet er samtidig de vanligste medvirkende faktorene til dødsulykker.

– Til tross for at det stadig blir tryggere biler og veier, er vi også avhengige av at trafikantene er klar over og tar sitt ansvar. I julebordsesongen vil jeg be folk om å være ekstra oppmerksomme, sier Ranes i Statens vegvesen.

Saken fortsetter under videoen

Oppfordrer til trygge valg

Samtidig er Christoffer Solstad Steen og Trygg Trafikk opptatt av en tar tygge valg i måneden som nå står for tur. I desember er det mange som skal legger ut på lengre kjøreturer for å besøke familie og venner i jula.

– Nå er vi på vei inn i en periode med mye glede og hyggelige sammenkomster, men også mye stress og reising. Veiene er kanskje ukjente og kjøreforholdene annerledes enn det du er vant med. Ikke la deg stresse av kø eller andre ting som kan påvirke deg. Det viktigste er at dere alle kommer trygt fram dit dere skal, sier Steen.

