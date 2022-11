Vegvesenet oppretter SMS-varsling om stengte veier og fjelloverganger

Tjenesten gjelder alt 107 veistrekninger og er gratis. De som abonnerer på tjenesten, får SMS om stengte veier eller kolonnekjøring og forventet varighet, og man får en ny melding når strekningen gjenåpner.

– Vi vet at god trafikkinformasjon og en mest mulig forutsigbar reise er viktig for trafikantene. SMS-varslingen kan derfor være en nyttig tjeneste for trafikantene, sier Bjørn Laksforsmo, direktør for drift og vedlikehold i Statens vegvesen.

Man kan abonnere på tjenesten på Vegvesenets nettsider.

[ To områder i Norge skiller seg ut med at bilister kjører med sommerdekk på vinterføre ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen