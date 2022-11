Her er årets julegran som skal glitre i London

– Dette er en viktig tradisjon, som har en litt ekstra betydning i år, sier Oslo-ordfører Marianne Borgen (SV) til NTB.

Hvert år siden 1947 har Oslo kommune sendt en julegran til London som takk for hjelp og støtte under andre verdenskrig, hvor Storbritannia var blant Norges næreste allierte. Det var hit kongen og regjeringen flyktet i eksil, og mye av motstandsarbeidet i Norge ble organisert derfra.

I år har tradisjonen 75-årsjubileum. Med krig og ustabilitet i Europa som bakteppe får årets julegran en litt utvidet symbolikk, mener Borgen.

– Treet symboliserer vennskap, solidaritet og samhold. Det har en litt ekstra betydning i år. Og i den vanskelige og uforutsigbare tiden vi nå lever i, er det viktig å opprettholde tradisjoner som skaper fellesskap og håp for fremtiden, sier hun.

– Byer trenger også venner

Julegrana blir alltid hentet fra et av skogsområdene i Oslo. Årets julegran ble felt i Sørkedalen. Det er omkring 21 meter høyt og rundt 60 år gammelt.

Og tradisjonen tro var britiske myndigheter representert ved ambassadør Richard Wood. Til stede under fellingen var også Hamza Taouzzaleer, som er borgermester i bydelen Westminster i London der Trafalgar Square ligger.

– De uttrykker begge hvor glade de er for denne tradisjonen. Det er som jeg pleier å si, at vi trenger alle venner – og også byer trenger venner, sier Borgen.

I godt vær med tidvis blå himmel ble det servert kaffe til de som hadde møtt opp for å beskue trefellingen. Det ble også sang av skoleelever fra Sørkedalen skole.

Kritikk for puslete tre

Nå begynner julegranas lange ferd over havet, og det må fraktes i en spesiallaget krybbe slik at det ligger stabilt under ferden. Det skal først kjøres til Brevik i Porsgrunn hvor det lastes over i et skip.

Torsdag 1. desember står treet klart til tenning av julelysene på Trafalgar Square, hvor blant annet Borgen vil være til stede.

Ved flere tidligere anledninger har den norske julegrana blitt gjenstand for kritikk, hvor folk har ment at det ser tynt og puslete ut.

– Hvor er resten av treet, undret den britiske avisen Evening Standard i fjor. Avisen viste også til syrlige kommentarer i sosiale medier, hvor enkelte briter spurte seg om landet var i krig med Norge eller hvorvidt det puslete treet var hevn for at Manchester United sparket Ole Gunnar Solskjær.

Borgen mener imidlertid at reaksjonene viser hvor stor interesse det er for treet, og at dette gir en glimrende anledning til å fortelle mer om tradisjonens opphav.

– I fjor ble folk enda mer informert om dette. De aller fleste ser gjennom greinene, bokstavelig talt, og gleder seg over tradisjonen, sier hun.

