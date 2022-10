Tar juletregrep etter kjeft fra London

Det har vel blitt adventstidas faste agurknyhet, det digre grantreet Oslo sender til London hver jul. Oslos ordfører er i skauen i Oslomarka, kapper ned et flott og vakkert tre, før det noen uker seinere reises på Trafalgar Square til både pomp og prakt og … erting i sosiale medier.

Blant høydepunktene i fjor var meldinga om at «Norge ikke tok sparkinga av Solskjær særlig pent». Mange av Londons innbyggere synes rett og slett å ha konkurranse i å skrive den mest syrlige fornærmelsen av Oslo-treet i førjulstida.

I fjor fikk til og med all kritikken et etterspill. Høyre-politiker Anne Haabeth Rygg foreslo at Oslo skulle betale for at London kunne finne et nytt tre i sitt eget land, og sette opp det i stedet.

Men den ansvarlige for presangen, ordfører Marianne Borgen, hun sto på sitt.

– Det er ikke noe behov for å bytte det ut, sa hun den gangen.

Mottok «ulike synspunkter»

Likevel har ordføreren i år tatt grep for å sørge for at treet blir finere. Dette kan vi lese i sak 268/22 i Forretningsutvalget til Oslo bystyre:

«Etter fjorårets julegrantenning i London, mottok ordføreren og Den norske ambassaden i London ulike synspunkter fra publikum om treet. En del av synspunktene gjaldt treets form og fasong.»

Det omstridte norske juletreet på Trafalgar Square i London, 2. desember 2021. Pistrete og stygt, syntes mange briter (Matt Dunham/AP)

Videre kan vi lese:

«I forberedelsene til årets julegave har det vært avholdt møter mellom aktører som er involvert i arbeidet med treet på norsk og britisk side med tanke på å sikre best mulig kvalitet på treet, blant annet en betydelig nedkorting av tiden fra treet felles til lysene tennes på Trafalgar Square.»

Ikke noe gøy når folk sier treet ikke ser pent ut

– Gikk kritikken inn på deg, ordfører?

– Haha, neineinei, svarer Marianne Borgen på telefon med Dagsavisen.

– I den tida vi lever i nå, som mange opplever som skummel, så tenker jeg at å opprettholde tradisjoner med vennskap og takknemlighet har en egen og stor verdi, sier hun.

Det er ikke noe gøy når folk sier treet ikke ser pent ut. — Marianne Borgen

Likevel innrømmer hun at de har tatt grep.

– Jeg er alltid med og hogger dette treet oppe i skauen. Og jeg er med til Trafalgar Square. Da ser vi jo at det har skjedd skader på treet underveis. Hvis vi kan sørge for at noen færre greiner knekker så er jo det hyggelig, sier hun.

– Men jeg synes jo treet var fint i fjor også, jeg da, legger hun til.

Ordføreren betegner grepene de nå gjør som «småtteri».

– Men det er klart, det er jo ikke noe gøy når folk sier treet ikke ser pent ut. Vi har jo merket oss at noen synes det var dårlig. Så det blir feil å si at det overhodet ikke har hatt betydning, sier hun.

Nett i stedet for vaier

Det viktigste grepet de nå gjør for å sikre treets kvalitet, er å korte ned tida fra det hogges i Oslomarka, til det skal tennes i London. På veien skal det kjøre trailer til Brevik, båt til Immingham, og deretter på trailer igjen.

– Tidligere har det tatt 17 dager. Nå har vi kuttet frakttiden, så det vil ta 13. Det håper vi vil ha betydning.

Grenene skal også bindes opp med nett i stedet for med vaier, og treet skal skylles og vaskes i Brevik, for å få vekk veisalt og støv.

– Bymiljøetaten er profesjonelle på dette, jeg har stor tro på at de vil gjøre det de kan for at det skal få mindre skader enn det har vært de siste årene, sier Borgen.

Hun kan fortelle at man allerede har sett seg ut et flott tre på 21 meter.

Men om ablegøyene på Twitter blir noe færre av den grunn, det gjenstår å se. God jul!

