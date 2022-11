Virke: Nordmenn vil bruke mindre på julehandelen i år enn i koronatiden

Av Mette Estep/NTB

I 2021 og 2020 julehandlet vi for henholdsvis nesten 130 og 124 milliarder kroner i november og desember, begge gangene ny rekord.

I år forventer Virke at vi kommer til å handle for rundt 123 milliarder kroner i tilsvarende periode. Det tilsvarer rundt 12.170 kroner per innbygger – 460 kroner mindre enn i fjor. Jarle Hammerstad, leder for bransjepolitikk i Virke, sier til NTB at folk holder litt igjen.

– Alle indikatorer tyder på at vi sparer litt nå, med høyere renter, inflasjon og prisøkning, sier Hammerstad.

– Åpningen av samfunnet er også en vesentlig faktor: Vi får en nedgang i Norge i år fordi det er ventet økt grensehandel, sier han.

Han påpeker også at høye salgstall for mat og drikke butikkene i fjor var påvirket av at vi ikke spiste mye ute. Alt i alt medfører faktorene en merkbar, men ikke dramatisk, nedgang for handelen i Norge.

Opplevelser tilbake

Prognosene bygger på en forbrukerundersøkelse fra Opinion, kjøpesentertall fra Kvarud Analyse, analyser fra Virke og tall fra Statistisk Sentral byrå (SSB).

Samlet anslår Virke at det vil bli handlet i norske butikker og nettbutikker for i alt 57,5 milliarder kroner i november og 66 milliarder kroner i desember.

Hammerstad sier de i tillegg venter en økning i salg av tjenester og opplevelser, som restaurantbesøk, konserter og reiser. Ikke bare vil folk gjøre mer av dette i juletiden, men også kjøpe mer slikt – opplevelser – i julegaver.

42 prosent av norske forbrukere sier de vil bruke mindre på julehandelen i år, ifølge befolkningsundersøkelsen gjennomført av Opinion. De som ser for seg å bruke mindre penger på julegaver, dreier i større grad over mot å gi bort opplevelser.

Tidenes netthandel

Under pandemien økte netthandelen i Norge. Årets tall viser en enorm økning i kjøp på nett sammenlignet med forrige normalår, 2019.

Samlet for november og desember anslår Virke at norske forbrukere vil handle for 21,2 milliarder kroner på nett. Det er omtrent på samme nivå som i fjor, og nesten dobbelt så mye som ble brukt på netthandel i 2019.

Prognosene er også bare anslag bygget på kjøpsmønster tidligere måneder og hva forbrukerne sier de vil gjør. Hammerstad tror det er stor sjanse for at folk vil kose seg uansett i jula.

– Vi har sett at pengebruken rundt jula ganske stabil. Julehandel holder seg på et høyt nivå også i økonomisk trange tider. Noen har kanskje spart opp litt gjennom høsten og vil bruke penger på jula uansett, sier han.

