Statkraft-sjef: Faren er over for strømrasjonering i vinter

– Den faren tror vi er helt over, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft til Nettavisen.

I forrige uke økte magasinfyllingen i det sørlige Norge med 3,4 prosentpoeng, ifølge NVE. Samlet sett har fyllingsgraden i vannmagasinene i dette området økt med 17,3 prosentpoeng de siste seks ukene, noe som ifølge NVE er en sjeldent stor økning på høsten.

Rynning-Tønnesen sier at det fremdeles er gassprisen og situasjonen i Europa som slår inn på strømprisene. Vi har nå bikket fra å være litt over prisene i Europa til å være litt under, sier han.

– Så har vi sånne ekstreme situasjoner som nå der vi kommer veldig lavt, men det er svært kortsiktig, svarer Rynning-Tønnesen.

I Sør-Norge var ukesprisen på strøm 76 øre/kWh, en nedgang på 30 prosent fra uka før. Det er over ett år siden prisene var på samme nivå.

