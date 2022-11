Barnehagestreiken trappes ytterligere opp mandag

– Dette er en kamp vi må ta nå. Vi gir oss ikke før ansatte i PBL-barnehagene får like god pensjonsordning som de har i offentlige og andre private barnehager, sier Anne Green Nilsen i Fagforbundet, Terje Skyvulstad i Utdanningsforbundet og Trond Ellefsen i Delta i en pressemelding.

– Vi vet at det er mange foreldre og barn som blir rammet. Det er beklagelig, men vi takker for all støtten vi har fått, spesielt fra alle foreldre med barn i barnehagene, sier de.

Fagforbundet tar ut 276 nye medlemmer og Utdanningsforbundet 236, noe som vil føre til at flere barnehager må stenge driften helt. Det nye uttaket har flest i Oslo og Bergen. I tillegg er Bærum, Sandnes, Trondheim, Bodø, Ullensaker og Øygarden med i neste ukes opptrapping. Delta tar ikke ut flere i streik i denne runden.

