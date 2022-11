Klar for sitt 14. klimatoppmøte: – Jeg er mer bekymret nå

– Da jeg dro fra Glasgow i fjor var det med en viss optimisme, men i 2022 er verden opptatt av andre ting enn klimautslipp, påpeker Buan, som er seniorrådgiver for internasjonal klimapolitikk i WWF Verdens naturfond.

– Det er krig i Europa, den geopolitiske situasjonen har tilspisset seg, og det er mindre samarbeid mellom de to store utslippslandene USA og Kina. Dessuten kan mellomvalget i USA legge retningen for hvordan USA i tida framover vil bidra for å få ned klimautslippene.

– Et elsk- og hatforhold

Første gang Buan deltok på et klimatoppmøte, var i desember 2007. Da ble trettende «Conference of the Parties – COP13, avholdt på Bali i Indonesia. Siden har hun deltatt på alle klimatoppmøtene, med ett unntak – COP16 i Cancún i Mexico i 2010.

– En rar miks av et elsk- og hatforhold, sier Buan om sin personlige opplevelse av klimaforhandlingene og klimatoppmøtene.

– Det er absolutt nødvendig at vi fortsetter med klimatoppmøter. Det er ekstremt viktig at alle land har en stemme under disse møtene og at også små land kan være til stede sammen med de store landene. Samtidig er det kjempefrustrerende at vi ikke får til mer under disse møtene.

Buan er forberedt på at det kan bli mer frustrasjon i dagene som kommer.

– Hva har verdens ledere med seg når de kommer til Sharm el-Sheikh? Hvilke politiske signaler vil de komme med?

WWFs håp for COP27 er blant annet at klimatoppmøtet skal bidra til rask og umiddelbar iverksettelse av tiltak for både utslippskutt, tilpasning til klimaendringene og håndtering av tap og skade som følge av klimaendringer. Mange fattige land i sør har nå kniven på strupen som følge av store utslipp i vår del av verden, gjennom tiår etter tiår, og trenger mye penger for å løse til dels akutte klimaproblemer.

– Barn som er bekymret

WWF håper også at COP27 leverer på behovet for energiomstilling – bort fra fossile brennstoff og mot ren, fornybar energi.

I tillegg håper WWF at toppolitikerne tar seg tid til å lytte til både urfolk og barn og unge.

– Barn har blitt voksne i løpet av årene med klimatoppmøter, og nå er det nye barn som er bekymret for om de kommer til å arve en mye vanskeligere verden, men mange av dem kommer ikke til orde en gang. Det er ikke så mange barn her på klimatoppmøtet i Sharm el-Sheikh, konstaterer Buan.

– Norske barn og unge er heldige sammenlignet med barn i andre land, fortsetter Buan, med henvisning til blant annet Barnas klimapanel, som fikk en del oppmerksomhet rundt sin seneste klimarapport, som nylig ble lansert.

– Nå gjenstår det at barn og unges bekymring omsettes til høyere klimaambisjoner av politikerne, sier Buan.

I tråd med dette mener WWF blant annet at den norske regjeringen må innføre en ny oljepolitikk som innebærer stans i leting etter olje og gass og ingen utvinning av olje- og gass i Arktis – inkludert Wisting-feltet.

– Et demokratisk problem

I Sharm el-Sheikh er det alt annet enn arktiske forhold. Sola steiker ned på de utallige hotellene og de mange tusen som har tatt turen fra hele verden for å være med på klimatoppmøtet på en eller annen måte.

– Jeg har hørt at det er mellom 30.000 og 50.000 som kommer til COP27, forteller Buan.

– Det er en god blanding av politikerne, erfarne og nye klimaforhandlere, men også representanter fra sivilsamfunnet og mange ulike bedrifter. Rundt paviljongen der forhandlingene skal foregå, er det en diger messe for alt som kan krype og gå. Klimatoppmøtene trenger ikke å vokse noe mer nå.

For det lokale næringslivet er COP27 «big business».

– Det er ekstreme priser her, noe som oppleves som et demokratisk problem, sier Buan.

– Hotellrom som ble booket for ett års tid siden, har nå blitt ti ganger så dyre. For noen koster de mange tusen kroner hver natt. Også andre ting er dyre. Jeg betalte akkurat 3 dollar (drøyt 30 kroner) for en liten kopp kaffe. Slike priser er det langt fra alle som kommer fra andre og fattigere land enn Norge, som er forberedt på.

Klimatoppmøtet i Sharm el-Sheikh pågår til 18. november.

