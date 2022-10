Mener Equinors 100 milliarders-plan er «stusselig»

– Equinors resultat for tredje kvartal endte på skyhøye 248 milliarder kroner. Til sammenligning har de varslet at de vil bruke 100 milliarder kroner på sin grønne industrisatsing over en periode på 10 år. Det er beskjedne 10 milliarder hvert år, sier administrerende direktør Øystein Eriksen Søreide i Abelia.

– Bruk eierskapet

– Samtidig vil Equinor bruke 44 milliarder kroner bare i 2022 på tilbakekjøp og sletting av aksjer, noe som ikke bidrar til å skape verdier, utvikle ny teknologi eller skape nevneverdige endringer foruten å stimulere til høyere aksjekurs, fortsetter Søreide.

E24 skrev om dette tilbakekjøpet av aksjer i februar.

Søreide utfordrer nå næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) til å gjøre noe med dette.

– I eierskapsmeldingen, som næringsministeren lanserte forrige fredag, understreket statsråden at staten skal ta i bruk en mer aktiv styring av statlige selskaper for å få fart på det grønne skiftet. Vi i Abelia mener dette er gode signaler og ser et uforløst potensial, særlig i statens eierskap i Equinor, sier Søreide.

– Helt konkret betyr det å avgi penger og arbeidskraft til dem som skal berede grunnen for det ufødte næringsliv. Det dreier seg forsknings-, startup- og gründermiljøene rundt om i landet, som kan bidra til å løse noen av våre mest akutte samfunnsutfordringer. Disse skriker etter kapital. Både i form av kroner og i form av kloke hoder.

– Hvor mye bør brukes på det du foreslår?

– Næringsministeren bør bruke det aktive eierskapet til å stanse tilbakekjøp av aksjer, og heller betale ut overskuddet som utbytte. Dette vil gi staten økt økonomisk handlingsrom i kommende statsbudsjett til grønne satsinger, grønne innovasjonstiltak og forskning, svarer Søreide.

– Dette er viktigere politisk bruk av statens formue, enn å bruke Equinors kasse til å øke de finansielle verdien av statens aksjer.

– Visne i skyggen

Equinors grønne og blå industrisatsing de kommende årene, hviler på fire bein, skrev VG nylig. Det handler om å redusere utslipp og kostnader i olje- og gassproduksjonen, satse enda tyngre på havvind, skape et marked for hydrogen og tilby transport og lagring av CO₂.

Samtidig viser en ny FN-rapport at behovet for grønn omstilling er større enn noensinne. Slik det ligger an nå er vi på vei mot en global oppvarming som er langt høyere enn de 1,5 gradene som er FN-målet.

– Det haster å akselerere den grønne og digitale omstillingen, konstaterer Søreide.

– Vi må investere oss ut av de krisene vi står i, mener han.

Equinors bidrag til de nødvendige løsningene, har ikke Søreide mye til overs for.

– Equinor låser inn kapital og arbeidskraft som det nye, grønne og digitale næringslivet trenger for å skalere opp, slik at de kan sikre Norges velferdsgrunnlag i det grønne skiftet.

– Det vil være langt billigere, raskere og bedre å skalere opp de nye bærekraftige løsningene enn å bruke enorme summer av offentlige penger på å omstille gamle mastodonter.

Søreide mener det tilsier mer penger til både Klyngeprogrammet, Norsk katapult og Inkubasjonsprogrammet, næringslivssatsinger i regi av Innovasjon Norge, Siva – Selskapet for industrivekst, og Forskningsrådet.

– Alternativet er å se framtidens næringsliv og velferdsgrunnlag visne i skyggen av norsk oljesektor, advarer Søreide.

