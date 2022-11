Milliardærer er en million ganger verre for miljøet enn vanlige folk

At verdens rikeste mennesker står for større klimafarlige utslipp enn verdens fattigste, eller til og med gjennomsnittspersonen i verden, er kanskje ingen overraskelse. Men at de står ansvarlig for en hel million – altså 1.000.000 – ganger mer utslipp enn andre, er sjokkerende.

Ifølge en rapport av den britiske hjelpeorganisasjonen Oxfam, er det imidlertid tilfellet. Grunnen, forklarer Oxfam til CNN, er ikke bare et svimlende personlig forbruk, med svære privatfly, gigantiske havgående yachter, flere boliger, luksusbiler og bruk og kast innen det meste.

For de 125 aller rikeste i verden, er de særlig investeringsporteføljen som setter svære klimaavtrykk. Ifølge Oxfam kom hele 70 prosent av klimagassutslippene deres fra disse investeringsporteføljene.

Det betyr, kort forklart, at rikingene eier aksjer i og kontrollerer selskap som driver med miljøødeleggende virksomhet. De investerer ofte i forurensende industri, som olje og gass, kull, eller sementindustrien. Kun en eneste av de 125 dollarmilliardærene Oxfam sjekket, eide noe som helst innen fornybar energi.

– Denne lille gruppen milliardærer har investeringsutslipp som er like store som hele land som Frankrike, Egypt eller Argentina, sier Nafkote Dabi, som representerer klimaavdelingen i Oxfam til CNN.

– Disse milliardærene helt øverst i forretningspyramidene har et enormt ansvar for å føre oss alle mot klimakollaps. De har unnsluppet ansvar altfor lenge, sa Dabi videre.

