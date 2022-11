Staten selger Aker Solutions-aksjer for 1,2 milliarder kroner

Det går fram av en børsmelding torsdag morgen.

Aksjene staten selger, utgjør over 6 prosent av alle aksjene i selskapet.

– Staten har en relativt liten aksjepost med begrenset innflytelse i Aker Solutions. Selskapet har hatt en god utvikling den senere tiden, og derfor har vi gjort denne handelen nå, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) i en pressemelding om salget.

Han sier regjeringen har en pragmatisk tilnærming til hva staten skal eie, og at det kan bli aktuelt å både øke og redusere statens eierskap i enkeltselskaper alt etter hva som er verdiskapende og av strategisk interesse for Norge. Begrunnelsen for statlig eierskap ble oppdatert og utvidet da vestre nylig la fram regjeringens eierskapsmelding.

[ Hvem hjalp fascismen til makta for hundre år siden? Og hvem bekjemper den i dag? ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen