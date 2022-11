SVs alternative budsjett: 300 millioner til klimaprosjekter i kommunene

– Det er viktig å støtte kommunene i klimakampen. Gjennom Klimasats er det satt i gang en rekke ulike prosjekter over hele landet, som er forbilder for andre, sørger for klimaomstilling og kutter utslipp av klimagasser, påpeker Lars Haltbrekken, medlem av Stortingets energi- og miljøkomité for SV.

– Men det vært langt flere søknader enn det har vært penger til, og derfor øker vi satsingen på Klimasats fra 250 millioner kroner i år, til 300 millioner kroner neste år, i vårt forslag til alternativt statsbudsjett.

– Vi er forundret

Det er 300 millioner kroner mer enn det regjeringen legger opp til i sitt forslag til statsbudsjett for 2023, selv om klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) har omtalt Klimasats som en «god ordning som har resultert i mange fornuftige og gode klimaprosjekter».

– Men med årets budsjettsituasjon tatt i betraktning, har vi valgt å prioritere mer spissede tiltak med større dokumentert klimaeffekt, forklarte Eide til Dagsavisen nylig.

– Vi er forundret over at regjeringen kutter ut Klimasats, sier likevel Haltbrekken.

– I Hurdalsplattformen skrev regjeringen at den ville styrke ordningen, og også i opposisjon ville de bruke mer på den, fortsetter han.

– Da Dagsavisen snakket med Marit Kristine Vea i Oslo Venstre om regjeringens planer om å avvikle Klimasats, lurte hun på om regjeringen kanskje kalkulerer med at SV «skal dra ordningen inn igjen i budsjettforhandlingene». Hva tenker du om det?

– Hvis det er snakk om et slikt politisk spill, er det litt dumt. Man bør gjøre det man mener er viktig å gjøre, svarer Haltbrekken.

– Mer ambisiøst budsjett

– SV har jo også varslet at dere vil stanse motorveibygging. Hva er viktigst i de kommende budsjettforhandlingene med regjeringen – Klimasats eller motorveier?

– Begge deler er viktig. Vi vil heller ikke ha økt trafikk eller ødelegge verdifull natur ved bygging av motorveier, svarer Haltbrekken.

– Er Klimasats og stans av motorveier de viktigste miljø- og klimasakene for SV i forslaget til alternativt statsbudsjett?

– Vi har mange viktige saker på klima og miljø. Vi trenger et mer ambisiøst statsbudsjett både for å kunne ta vare på mer natur og kutte utslipp, svarer Haltbrekken.

– Da vil dere vel foreslå mer penger til skogvern da, ettersom regjeringen har foreslått et stort kutt på det området også?

– Det får vi komme tilbake til, svarer Haltbrekken med en latter.

Over 1.800 tiltak

Dagsavisen har spurt SV om de har eksempler på gode tiltak som følge av Klimasats-ordningen. SV svarer ved å nevne blant annet følgende tiltak:

Fyllestasjon for biogass i Horten.

83 ladepunkter i Stavanger.

Innkjøp av elsykler i Vågan.

Klimavennlige byggematerialer i Tvedestrand videregående skole.

Etablering av elbil- og elsykkelpool i Halden.

Utslippsfri autonom kollektivtrafikk i Oslo.

Miljødirektoratet, som har forvaltet Klimasats-ordningen siden den ble opprettet i 2016, opplyste nylig til Dagsavisen at det så langt er delt ut 1.252 millioner kroner til over 1.800 prosjekter landet rundt.

– Ordningen har ført til stor utvikling i klimaarbeidet, ved at kommunene har funnet nye og bedre løsninger som kutter utslipp på kort og lang sikt, i alle kommunenes roller og virkeområder, uttalte seniorrådgiver Roar Skuterud i Miljødirektoratet, i den anledning.

