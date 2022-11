Gino og Milika har nettopp våknet etter sin første natt som uteliggere

BERGEN (Dagsavisen): – Det var kaldt, vindfullt og vått, beskriver flaskesamleren Ginu Toader (50).

Klokken er 0600, og han og sidemannen Milika Sipika (42) har nettopp våknet opp i soveposene sine utenfor rådhuset i Bergen. Her har åtte hjemløse rumenere tilbragt natten, etter at overnattingstilbudet til Kirkens Bymisjon ble lagt ned. Natt til tirsdag var siste gang de fikk sove innendørs i Blå Kors sine lokaler. Fremover må de klare seg selv.

– Selv ikke hunder sover utendørs. Men det gjør vi, sier en kald og oppgitt Toader, mens han tenner dagens første rullings.

Tilbød flybillett hjem

Siden 2013 har Kirkens Bymisjon hatt byens eneste overnattingstilbud for tilreisende fattige fra EØS-land. Akuttovernattingen har fått statlige midler til driften og har leid lokaler i Bergen sentrum. Men da leiekontrakten nærmet seg slutten i mai, var det vanskelig å finne nye lokaler. Heller ikke Bergen kommune, som er pliktig til å skaffe husvære til hjemløse, klarte å finne et egnet sted for de 32 sengeplassene.

En midlertidig redning ble Blå Kors, som i siste liten kunne tilby tak over hodet gjennom sommeren og høsten. Men 1. november var det slutt, og dørene ble stengt.

Beboerne, de fleste rumenere, fikk tilbud om betalt hjemreise fra Nav.

– Men de kunne ikke hjelpe oss med et sted å bo, forteller Zalar Valeriu.

– Forferdelig natt

58-åringen med ett ben har tilbragt natten under taket til rådhuset. Det ga ly for regnet, men ikke vinden og kulden.

– Det var forferdelig. Forferdelig. Dette er første gangen i mitt liv at jeg har sovet utendørs.

Zalar Valeriu støtter seg på krykkene etter en kald natt, Gravide Mariana Rakatish (30) tilbragte natten ved siden av ham. (Birthe Steen Hansen)

Det ga ikke mersmak, men han har ikke annet valg, sier han.

– Jeg kan ikke dra hjem igjen til Romania. Der har jeg ingen jobb og ingen muligheter til å tjene penger. Det eneste jeg kan gjøre er å tigge penger på gaten her i Bergen. Da kan jeg tjene mellom 200 og 400 kroner dagen. Pengene bruker jeg til mat, og annenhver uke sender jeg penger til min kone og to sønner i Romania.

– Manglende politisk vilje

Daglig leder ved Robin Hood-huset, Marcos Amano, har også sovet i sovepose utenfor rådhuset. Det var en kjølig opplevelse, forteller han.

– Men jeg ønsket å gjøre det for å gi dem en viss trygghet, og for å vise emosjonell støtte.

Valget av overnattingssted var ikke tilfeldig.

– Det er ikke flust av steder på offentlig grunn i sentrum som har tak over seg. Her er det i tillegg videoovervåkning, så det er trygt. Og her er heller ingen privat grunneier som kan bli provosert og ringe politiet for å få dem vekk. Samtidig er det et signal til politikerne, for dette handler om manglende politisk vilje og gjennomføringskraft. De har vist før at de kan finne løsninger på kort tid, og da burde de klare det nå også, sier han, og foreslår å åpne en gymsal, en kirke eller rådhuskantinen som en mulig kortvarig løsning inntil noe permanent er på plass.

Daglig leder for Robin Hood-huset Marcos Amano sov med rumenerne første natten. (Birthe Steen Hansen)

– Trodde vi var kommet lenger

Da tiggerne sto husløse mandag, hjalp han og kollegene dem å fylle ut skjemaer på Nav. Fem av rumenerne valgte å takke ja til penger til flybillett hjem, mens en gjeng på åtte som søkte om hjelp til overnatting ble værende.

– De fikk ingen tilbud om et sted å bo. Ikke en gang på hospits. Ville de bli, var det på eget ansvar. Jeg trodde vi var kommet lenger i Bergen. Men nå er vi tilbake til før 2013, da det ikke fantes noe botilbud til folk som av ulike grunner var hjemløse. De er henvist til å sove ute, ta seg inn i forlatte hus, eller takke ja til tilbud om seng fra noen som kan være snille, eller ikke fullt så snille, sier Amano.

På ubestemt tid blir det hellelagte inngangspartiet utenfor rådhuset deres nye «hjem».

– Vi kommer til å sove her foran rådhuset hver natt frem til politikerne hjelper oss. De har ikke hjerte, sier Toader.

Slik så det ut utenfor rådhuset klokken 0600 tirsdag. (Birthe Steen Hansen)

Leter fortsatt

Avtroppende sosialbyråd Katrine Nødtvedt (MDG) skriver i en e-post til Dagsavisen at situasjonen er forferdelig trist.

– Jeg som alle andre føler sterkt for alle de enkeltmenneskene som nå står i en svært vanskelig situasjon, uttaler byråden. Hun hadde ikke selv møtt uteliggerne onsdag morgen.

Hun forteller videre om problemene de støtte på mens de undersøkte alternative muligheter til Bymisjonens lokaler.

– Vi har undersøkt alle muligheter, men vi har dessverre ikke lykkes i å få på plass en ny løsning. Vi kjenner ikke til lokaler som er klare til å tas i bruk til overnatting, vi har ikke bemanning tilgjengelig og har ikke avsatte budsjettmidler til å opprette et nytt tilbud. Vi har altså forsøkt, men dessverre ikke lykkes.

Det eneste kommunen kan tilby nå er bistand til hjemreise, ifølge Nødtvedt. Arbeidet med nytt tilbud fortsetter.

– Vi jobber på spreng med å forsøke å få på plass et varig tilbud, og er i dialog med frivillige organisasjoner om dette, men det vil ta tid.

