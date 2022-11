Rødt i Nordland reagerer på innblanding fra Moxnes

Mandag ble det klart at Per-Gunnar Skotåm (69) trekker seg fra Rødts fylkestingsliste i Nordland.

Skotåm er deleier og styreleder i selskapet Mot Dag AS, som eier nettstedet Steigan.no. Nettstedet er blitt kritisert for gjengivelse av russisk krigspropaganda og konspirasjonsteorier. Skotåm trakk seg i vår fra landsstyret i Rødt etter kritikk for sin rolle i selskapet.

Partiveteranen viser til at Rød Ungdom i Nordland har sagt at de ikke vil drive valgkamp med ham på topp. I tillegg peker han på partileder Bjørnar Moxnes' deltakelse i debatten som årsak til at han trekker seg, skriver Klassekampen.

Saken fortsetter under videoen

Han sier videre at han trekker seg som listekandidat for å bidra til å holde partilaget samlet.

Rødt har vedtatt at Steigan.no er et konspirasjonsnettsted som strider mot partiets prosjekt. Skotåm har likevel ikke ønsket å trekke seg som styreleder fra Mot Dag AS, selskapet som eier Steigan.no.

Lørdag ba partileder Bjørnar Moxnes om at «alle de involverte tenker seg grundig om» og viste til landsstyrets vedtak om nettstedet.

Nominasjonskomiteens forslag til ny førstekandidat er Synne Høyforsslett Bjørbæk fra Bodø.

