Flere titalls klager på Sophie Elise-podkast – skal diskuteres i Kringkastingsrådet

Totalt har det kommet 162 henvendelser til Kringkastingsrådet siden forrige møte, ifølge en pressemelding fra NRK.

Ett av temaene som skal diskuteres, er om det var riktig å engasjere Sophie Steen Isachsen, kjent som Sophie Elise, og Fetisha Williams til å lage en podkast for NRK.

Rådet vil også se på klager knyttet til humorserien «Gutta på skauen», dekningen av dronning Elizabeths død og begravelse, en sak i Dagsrevyen om fritt behandlingsvalg, omtale av Italias statsminister og aldersgrense i NRK Supers Youtube-tilbud «FlippKlipp».

På programmet for Kringkastingsrådet er det temasaker om hvordan NRK arbeider for å nå unge målgrupper. Det er også en egen bolk om hvordan NRK omstiller seg mot en mer grønn produksjon for å redusere sitt klimaavtrykk.

