– Det er ting som tyder på at den er påsatt, og det er sett noen som løper fra stedet, så vi søker i området, sier operasjonsleder Alexander Østerhaug i Oslo politidistrikt til NTB ved 5.30-tiden.

Politiet meldte om brannen klokken 5.15, og det var da fare for at den kunne spre seg til andre biler i nærheten. Et kvarters tid senere var brannen slukket, og spredningsfaren avverget.

Østerhaug sier den aktuelle bilen er utbrent, men hadde ikke fått meldinger om eventuelle skader på de andre bilene.