Flere får arbeidsavklaringspenger

I alt får 4 nå prosent av befolkningen i alderen 18 til 66 år arbeidsavklaringspenger (AAP). Denne andelen er 0,1 prosentpoeng høyere enn forrige kvartal.

I absolutte tall har antallet AAP-mottakere vært jevnt økende siden 2019 da færre enn 120.000 fikk AAP.

– Vi må tilbake til starten av 2018 for å finne et like høyt nivå. Økningen skyldes at det fortsatt er relativt få som slutter på ytelsen samtidig som vi ser at antall som starter på AAP har økt den siste tiden, sier Nav-direktør Hans Christian Holte.

AAP er ment å sikre en inntekt til folk som på grunn av sykdom eller skade har minst 50 prosent nedsatt arbeidsevne. Man kan maksimalt få AAP i tre år.

Nav-direktøren forventer at antallet mottakere kan reduseres mot slutten av året når folk enten begynner i arbeid igjen eller går over på uføretrygd.

Seks av ti mottakere av AAP er kvinner, viser tallene fra Nav.

