Drapssiktet i Skien var på rømmen uten å bli etterlyst

Den drapssiktede mannen i 20-årene var til behandling ved en rusinstitusjon for et langvarig rusproblem som alternativ til varetektsfengsling.

Torsdag for halvannen uke siden stakk mannen av fra institusjonen, men det gikk fire dager før politiet fikk greie på det. Dagen etter ble kvinnen funnet drept i sitt eget hjem.

Politiinspektør Odd Skei Kostveit i Sørøst politidistrikt sier til VG at det er en intern svikt hos politiet som førte til at de ikke fikk beskjed at mannen hadde stukket av.

– Ved avrusningen ga vi beskjed om at politiet måtte få beskjed dersom han stakk av. Da han ble plassert videre for behandling, ble det ikke gitt beskjed om dette, sier Kostveit.

Det var Varden og Telemarksavisa som først skrev om kommunikasjonssvikten først.

Kostveit sier de ikke vet om de hadde fanget opp hvor mannen var dersom de hadde fått beskjed, men at de da hadde hatt større muligheter.

Også en kvinne i begynnelsen av 40-årene er siktet for drapet. Hun var til behandling ved den samme institusjonen. Kvinnen ble fredag ble varetektsfengslet i fire uker, mens mannen er varetektsfengslet i to uker.

