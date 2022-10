AUF vil at Høyre skal styre i Bergen

– Vi tenker at det var naturlig at Roger trakk seg etter en så alvorlig sak. Det står respekt av beslutningen, men vi er tydelig på at Arbeiderpartiet nå må gå i opposisjon, sier leder Johanna Fond i AUF i Bergen til Bergensavisen (BA).

Fredag ble det kjent at byrådslederen i Bergen, Roger Valhammer, trekker seg. Det gjør han i kjølvannet av Statsforvalterens kritikk mot det kommunale barnevernet etter flere alvorlige barnevernssaker den siste tiden.

AUF mener at Arbeiderpartiet ikke skal gå i byråd igjen i nærmeste fremtid.

– Når et flertall i bystyret har stilt mistillitsforslag – og de samme partiene peker på Ap til å styre igjen, så viser det at de ikke har tatt saken alvorlig nok. Når flertallet har fjernet Ap, må flertallet finne en byrådsleder fra et annet parti, sier Fond.

Hun peker på at høyresiden, sammen med Senterpartiet, har mulighet til å få flertall i bystyret.

Høyres gruppeleder Bergens bystyre, Charlotte Spurkeland, sier partiet er klart til å danne et nytt byråd om det er parlamentarisk grunnlag for det.

– Vi må vente på hvem ordføreren peker på, men Høyre er klare til å danne byråd. De neste dagene og ukene vil vise hvilket samarbeidsgrunnlag vi har, sa Spurkeland til BA fredag.

Den som eventuelt skal peke på den neste byrådslederen, er ordfører Rune Bakervik (Ap), men ifølge Bergens Tidende mener kilder i byrådspartiene at ordføreren selv kan være en aktuell kandidat.

