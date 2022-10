Høyre-leder i Bergen: – Vi er klare til å danne byråd

– Vi må vente på hvem ordføreren peker på, men Høyre er klare til å danne byråd. Vi har akkurat fått nyheten om at byrådslederen går av, og de neste dagene og ukene vil vise hvilket samarbeidsgrunnlag vi har, sier Spurkeland til Bergensavisen.

Fredag kveld ble det kjent at byrådslederen i Bergen, Roger Valhammer (Ap), trekker seg. Dette gjør han som følge av Statsforvalterens kritikk mot det kommunale barnevernet etter flere alvorlige barnevernssaker den siste tiden.

Støtter Valhammers avgjørelse

Spurkeland sier hun støtter Roger Valhammers avgjørelse om å gå av, men sier også at det er rart av Arbeiderpartiet å peke på seg selv som nytt byråd.

– Jeg synes det er litt overraskende å si at de er best skikket til å styre byen, samme dagen som de har blitt tvunget til å gå av etter et mistillitsforslag. Mistillitsforslaget peker nettopp på det stikk motsatte, sier hun.

Valhammer påpekte at han mener det er best med et Ap-ledet byråd i Bergen, også etter at han selv går av.

– Det er opp til Arbeiderpartiet å vurdere om det er aktuelt å gå på igjen på nytt etter at jeg er gått av, sa Valhammer på pressekonferansen.

[ Byrådet i Bergen trekker seg – byrådsleder Valhammer ønsker ikke å komme tilbake ]

Utelukker ikke å bli byrådsleder

Den som eventuelt skal peke på den neste byrådslederen, er ordfører Rune Bakervik (Ap), men ifølge Bergens Tidende mener kilder i byrådspartiene at ordføreren selv kan være en aktuell kandidat.

På spørsmål fra avisen om Bakervik utelukker å stille som byrådsleder svarer han følgende:

– Det er ikke mitt fokus. Det er prosesser Ap må gjøre. Jeg må gjøre jobben som ordfører.