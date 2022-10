IKT-Norge om kritikk mot Forsvaret: Bare toppen av isfjellet

– Manglende kompetanse, situasjonsforståelse, sikkerhetskultur og vilje til cybersikkerhet ser ut til å gjelde store deler av det norske samfunnet, skriver bransjeorganisasjonen i en pressemelding.

– IKT-Norge har det siste året kommet med kraftige advarsler. Vi har pekt på en rekke tilfeller som hver for seg er svært alvorlige, men som sammen utgjør en uholdbar situasjon for Norge, heter det videre.

Selve rapporten fra Riksrevisjonen er hemmelighetstemplet, men ifølge en ugradert oppsummering kommer det fram at svakheter som er avdekket, etter riksrevisjonens syn kan få store konsekvenser for rikets sikkerhet.

Funnene til Riksrevisjonen er svært alvorlige, sier leder Torbjørn Bongo i Norges offisers- og spesialistforbund til VG.

– Svært mange ansatte i Forsvaret er glad for at Riksrevisjonen nå setter et kritisk søkelys på Forsvarets IKT-systemer. Mange har sagt tydelig ifra internt. Men dette er et så sensitivt område for Forsvaret og for rikets sikkerhet at det har vært for krevende for mange å varsle, sier Bongo.

Han mener Forsvarets IKT-systemer levd på sikkerhetsmyndighetenes nåde i lengre tid. Overfor VG bekreftes dette bildet av både Nasjonal sikkerhetsmyndighet og forsvarsledelsen.