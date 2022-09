Viken har ikke penger til senke billettprisene for kollektivtilbudet

Det opplyser Olav Skinnes (Sp), fylkesråd for samferdsel i Viken, i en epost til NRK.

Tidligere denne uken fortalte miljø- og samferdselsbyråd Sirin Stav (MDG) om et nytt billettprodukt i Oslo som skal gjøre enkeltbilletten inntil 40 prosent billigere. Hensikten er å få flere til å reise kollektivt.

– For Viken vil forslaget om nytt billettprodukt i Ruter kreve en årlig ekstra finansiering på 100 millioner kroner. For å klare det må de eventuelt kutte i kollektivtilbudet, sier Skinnes.

Han er bekymret for at Oslo vil spytte inn penger for å få ned prisene i sone 1.

– Vi er bekymret for at differensiering av priser og billettløsninger i Ruters område kan ha negative følger for fylkeskryssende reiser, sier Skinnes til statskanalen.

Fordi Viken eier Ruter sammen med Oslo, må Viken godkjenne at Oslo-passasjerene får en egen rabatt.

[ Byrådet vil gjøre det billigere å reise kollektivt i Oslo ]