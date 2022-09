Støre besøkte USAs nyeste hangarskip: – Viktig å dele informasjon med USA

Jonas Gahr Støre (Ap) fikk sammen med forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) en innføring i hvordan det amerikanske bidraget til sikkerhet i Atlanterhavet er under et besøk på hangarskipet USS Gerald Ford.

De ble ledsaget av USAs marineminister Carlos Del Toro.

– Der fikk jeg en omvisning og fikk se hvordan de trener i havet med fly som lander og tar av, men også en gjennomgang av hvordan skipet inngår i patruljeringen og sikkerheten i Atlanterhavet, også tilknyttet våre områder, sier Støre til NTB.

Støre og Gram besøkte den amerikanske marinens 2. flåte og Natos operative hovedkvarter i Norfolk i USA.

– Det var viktig både å se skipet, som er det nyeste i USA, men også forklare norske nordområder, der Norge og USA samarbeider aller nærest, sier Støre.

– Natos øyne og ører i nord

– Vi sier vi er Natos øyne og ører i nord, det betyr at det går informasjon fra oss til Nato, men også direkte mellom Norge og USA. For meg er det viktig at amerikanske politiske og militære ledere får høre vår vurdering av situasjonen i nordområdene, sier statsministeren.

Han sier det handler både om hvordan Norge og USA trener sammen, hvorfor Norge vil ha amerikanere på trening i Norge og også hvorfor det er viktig at norske styrker er aktivt med på den treningen.

– Det var et veldig nyttig besøk, sier Støre.

Senere mandag møter han kongresslederne Nancy Pelosi (Demokratene) og Mitch McConnell (Republikanerne).

– Der skal jeg dele norske vurderinger om Ukraina, om energisituasjonen og om forholdet mellom Norge og USA, sier Støre.

– God bekreftelse

Han sier besøket på hangarskipet og det operative hovedkvarteret ga en veldig god bekreftelse på at USA kjenner Norge inngående.

– Det skyldes at vi har god kontakt. På kommandobasen som dekker Nord-Atlanteren er det flere dyktige nordmenn til stede, som jeg også møtte. De er erfarne og kan forklare situasjonen på en god måte, mens de operative amerikanske marineoffiserene også kan Norge og den norske marinen veldig godt, sier Støre.

Han viser til at fregatten Fridtjof Nansen fikk god anerkjennelse for deltakelsen i et oppdrag med den amerikanske flåteenheten i Middelhavet nylig.

– Det var en bekreftelse på det, og så fikk jeg også delt norske vurderinger på Ukraina, energisituasjonen og den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa, sier Støre.

Et tema er hvordan nye Nato i Norden skal bli nå som Sverige og Finland er på vei inn i alliansen.

– Den dialogen er veldig tett allerede, og det er en dialog jeg også har med presidentens administrasjon og presidenten selv. Det åpner seg muligheter for et tettere samarbeid med sikte på at Sverige og Finland er på vei inn i Nato, da kan man se nordområdene mer under ett, sier Støre.

– Stor oppslutning om Nato

Etter flere år med tvil om hvordan USA så på Nato under Donald Trump, har president Joe Biden et helt annet syn på forsvarsalliansen.

– Inntrykket mitt er at det er stor oppslutning om både forsvaret og Nato i Kongressen, det gjelder selvfølgelig under denne administrasjonen der Biden er konsekvent tilhenger av alliansen, sier Støre.

– Desto viktigere er det for Norge og europeiske land i Arktis å forklare sammenhengene og betydningen av at vi har en allianse, sier Støre.

Han viser da til det bilaterale samarbeidet med amerikansk trening i Norge og samarbeid i marineoperasjoner, men også betydningen av å være mange allierte og dermed sammen bli sterkere.

– Jeg har alltid ment at det gir en god styrke til USA, men det gjelder å vise det også, sier Støre.

