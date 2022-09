Bondeorganisasjoner ber landbruksministeren om mer strømstøtte til bønder

Det gjør de i et brev sendt tirsdag til landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp), skriver Nationen.

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag sier at den nåværende strømstøtteordningen fungerer bra for de fleste bedrifter og gartnerier i landbruket, men slettes ikke for alle. For de få bedriftene som har et månedlig strømforbruk på over 20.000 kWh er dagens strømpriser enorme, skriver de i brevet.

Vurderes som ulønnsomt å høste avlingen

– Flere bønder vurderer det nå som ulønnsomt å høste avlingen. I et matsikkerhets- og bærekraftsperspektiv er dette svært uheldig, heter det i brevet.

De kommer med flere konkrete forslag i brevet til Borch, blant annet at det åpnes for at alle med et strømforbruk over 20.000 kWh, kan søke særskilt om å få dekket inntil 100 prosent av forbruket. I tillegg ber de også om at ordningen utvides til å gjelde produsenteide lager og pakkerier.

Bondeorganisasjonene foreslår også å endre utbetalingstidspunktet fra kvartalsvis til månedlige utbetalinger.

Ønsker at strømstøtten økes

MDG mener også bøndene må få økt strømstøtte. Blant annet ønsker partiet at taket på strømstøtten til grønnsakbønder heves fra 20.000 kWh til 50.000 kWh, med mulighet for mer etter søknad om tillegg for jordbruksbedrifter som har høyere forbruk.

– Dette handler om beredskap og matsikkerhet. Vi løser ingen energikrise ved å kaste masse mat. Regjeringen må varsle allerede nå at taket for strømstøtte heves. Samtidig må staten sørge for å gjøre jordbruket mer robust mot høye strømpriser ved å øke støtten til energisparingstiltak, sier næringspolitisk talsperson Rasmus Hansson, næringspolitisk talsperson for MDG til NTB.

