Studie: Europeiske lavinntektsfamilier har ikke råd til å betale strømregningene sine

Studien viser at det allerede er 9,5 millioner flere europeere i lønnet arbeid som sliter med å betale energiregningene sine, enn hva det var før de økte energiprisene rammet.

I juli steg prisene på energi med 38 prosent sammenlignet med året før.

Det betyr for eksempel at en minstelønnsarbeider i Estland må jobber ytterligere 26 dager for å betale sin årlige energiregning, ifølge ETUC.

– Når regningen din koster over en månedslønn, er det ikke noe smart sparetriks som kan utgjøre noen forskjell, sier visegeneralsekretær Esther Lynch i ETUC.

– Millioner av mennesker har simpelthen ikke råd til å betale for energien de bruker, sier hun videre.

Fagorganisasjonen oppfordrer europeiske ledere til å sette pristak på energi og gi utbetalinger til lavlønnede, samt å skattlegge uventet overskudd for energiselskapene.

