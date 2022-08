– Det reflekterer på kongefamilien, enten de vil det eller ikke

Kongeparet kommenterte tirsdag kritikken mot Durek Verrett for første gang. Kongen fikk spørsmål om det er et problem at Verrett bruker kongelige titler og begrep i sitt kommersielle virke, skriver NTB.

– Jeg tror ikke det har sunket helt inn hva vi mener ennå, men vi er i prosess, og dette kommer til å løse seg etter hvert. Vi blir bedre og bedre kjent, og vi kommer til å snakke mer med ham, som vi gjør i en familie, sa kongen.

Kongen om Durek Verrett: – Det er en kulturkollisjon vi nå merker Kong Harald kommenterte tirsdag kritikken mot Durek Verrett.

Kongefamiliens balansegang

Historiker og kongehusekspert Trond Norén Isaksen viser til at kongeparet er ganske åpne for sine barns valg i livet: valg av hva man engasjerer seg i og hvem man vil være sammen med.

– Kontroversene er på én måte et familieanliggende, men fordi dette er en kongefamilie, er det også et anliggende som angår noe veldig mye større enn dem selv. Og det er en balansegang de alltid må tenke på, sier Norén Isaksen til Dagsavisen.

Historiker og kongehusekspert Trond Norén Isaksen. (Terje Pedersen/NTB)

Det at Märtha Louise og Durek Verrett spiller en underordnet rolle i kongefamilien, kan gjøre saken noe lettere å håndtere, mener Norén Isaksen.

– Det er jo kongeparet, kronprinsparet og prinsesse Ingrid Alexandra som folk først og fremst oppfatter som monarkiet, mens Märtha Louise og Durek Verrett er et slags sideshow, som mange etter hvert kanskje har distansert litt fra kongefamilien.

– Men de kan ikke rive seg helt løs fra det. Hvis de roter seg inn i kontroverser, reflekterer det på kongefamilien enten de vil det eller ikke.

Kongen: – Det kommer nok til å løse seg

Kong Harald og dronning Sonja møtte pressen på kaien i Sykkylven i forbindelse med en tre dager lang fylkestur i Møre og Romsdal. Der fikk kongeparet flere spørsmål om Durek Verrett, også kalt sjaman Durek, som er forlovet med prinsesse Märtha Louise, skriver NTB.

– Det kommer nok til å løse seg. Men jeg lover ikke at det løser seg i morgen, sa kongen.

Kong Harald og dronning Sonja under pressemøtet i Sykkylven på første dag av kongeparets tredagers fylkesbesøk i Møre og Romsdal. (Lise Åserud/NTB)

Han avviste at Verretts bruk av kongelige titler er en utfordring for kongehuset.

– Det er stor forskjell å være i Amerika og være i Norge tror jeg, påpekte dronningen.

– Det er en kulturkollisjon vi nå merker, tror jeg, sa kongen.

Det er en beskrivelse Norén Isaksen er enig i.

– Vi kan sammenligne det med det herostratisk berømte Oprah-intervjuet, der Meghan Markle sa at hun ikke ante hva det innebar å leve i en kongefamilie. Akkurat som Durek Verrett, som har levd mesteparten av sitt liv i California, heller ikke vet hva det innebærer.

Men det er ikke bare en kulturkollisjon mellom Norge og Amerika, påpeker han.

– Det er også to veldig ulike verdensoppfatninger som kolliderer. Verretts oppfatning av virkeligheten skiller seg dramatisk fra den de fleste nordmenn har.

Tror ikke på snarlig avklaring rundt Durek Verrett

Durek Verrett har fått kritikk for måten han har opptrådt på som sjaman, også etter at han forlovet seg med Märtha Louise. Nylig hevdet han at en spesiell medaljong gjorde ham frisk etter å ha blitt smittet av korona, og medaljongen selges på hans hjemmeside for over 2000 kroner, skriver NTB.

Märtha Louise og Durek Verrett er et slags sideshow, som mange etter hvert kanskje har distansert litt fra kongefamilien. — Trond Norén Isaksen, historiker og kongehusekspert

Selv om kongeparet nå uttaler at de skal snakke mer med Durek Verrett, tror ikke Norén Isaksen at de oppnår en avklaring med det aller første.

– Da må i så fall Verrett velge en helt ny og ukontroversiell karriere, og det er det ingenting som tyder på. Og hvis jeg oppfatter ham riktig, mener han at det å være sjaman er en del av hans natur. Det var kanskje enklere den gangen man giftet seg med en skipsreder, men man kan selvfølgelig ikke forlange at Märtha Louise skal gjøre det, sier Norén Isaksen.

– Men det at hun har valgt en mann med en så kontroversiell karriere gjør det vanskelig å finne den balansen mellom rollene som skal til for at dette ikke skal bli et vedvarende problem for kongehuset. Dette er en rolleavklaring som kongefamilien må tenke veldig godt gjennom – jo før, jo bedre, sier han.

