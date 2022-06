Kan de ikke bare la henne være i fred?

«Hemmelig kjæreste avslørt».

Det er skrevet i digre bokstaver, sammen med et bilde av atten år gamle prinsesse Ingrid Alexandra. Det er ikke noe nytt for journalistene. Se og Hør har visst om dette lenge. Selv kjendisbibelen skjønte vel at de kom dårlig ut av det, om de ikke hadde en slags «av offentlig interesse»-grunn til å slå opp privatlivet til en tenåring. Så da hun inviterte ham i bursdagen sin, smalt det.

«Da fremstår ikke forholdet lenger som en uskyldig ungdomsflørt», skriver ansvarlig redaktør Ulf André Andersen.

Nei vel. Jeg er sjeleglad for at gamle menn ikke hadde definisjonsmakt over hva som var «en uskyldig ungdomsflørt» da jeg var 18 år. Men så gjelder ikke vanlige regler for kongelige. Det er et krav at hun skal tåle å være en offentlig person. Selv om det aldri har vært et valg.

I det sekundet prinsessen fylte 18 år, var det tydelig at klikk-kåte journalister så en dør åpne seg. Pressedekningen av bursdagen hennes var enorm. Meninger om at hun burde gått for norsk kjoledesign, og bilder av at hun gråter under talen sin. «Brøt sammen – igjen». «Dette visste du trolig ikke om prinsessens feiring». «Les alt om prinsessens kjæreste, utdannelse og familiehistorie på Se og Hør Pluss her».

Å nei, tenkte jeg, da så jeg så bilde av henne over hele forsiden til Se og Hør. Nå har det starta. Og det gir meg en skikkelig klump i magen.

Skal det fortsette sånn her, i årevis?

Vi burde se inn i oss selv. Hvordan var du som 18-åring? Hadde du tålt det presset prinsessen står i nå? Fordi du ble født som offentlig interesse? Skal vi kreve av henne, for resten av hennes liv, at hun er perfekt? Og rive henne i fillebiter, om hun ikke klarer det?

Fy fader, jeg hadde rømt landet.

Hun ser alltid strøken ut, snakker om miljøet, går i gjenbruk, vinker når hun skal. Det er ingen 18-åring som er sånn.

Men det er bare sånn det er, sier folk. Hun skal jo bli dronning.

Jeg gidder ikke skrive om at avvikling av monarkiet ville løst problemet nå. Men hvor ko-ko er det ikke at vi skal begrense menneskers liv på bakgrunn av en eldgammel tradisjon? Ja da, kongen er koselig. Men vi kan jo oppdatere oss litt da, hvis vi skal beholde kongehuset. Som for eksempel ved å slå fast at vi ikke har rett til å vite hvem noen er kjæreste med, før man eventuelt vil fortelle det selv.

«Det bare er sånn» virker å være argumentasjonsrekken til pressen. Hun må bare tåle dette. Men det er jo ikke sant. Pressen kan ta egne valg. Det ligger et stort ansvar i å ikke gjenta den hetsingen man har sett at andre, særlig kvinnelige medlemmer av kongefamilien har stått i – bak argumentet om offentlig interesse.

Jo da, folk er opptatt av hva kongefamilien gjør, fordi de sitter på makt og midler. Men jeg er helt sikker på at det er viktigere ting å lage journalistikk om, enn en eller annen fyr i 20-årene.

