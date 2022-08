Støre tok imot nordiske statsministre i Oslo

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og museumsdirektør Stein Olav Henriksen tok med statsministrene fra Sverige, Danmark, Finland og Island på en omvisning blant Edvard Munchs kunstverk mandag.

Norge er vertskap for et uformelt nordisk ministermøte. Magdalena Andersson, Mette Frederiksen, Sanna Marin og Katrín Jakobsdóttir fikk også nyte utsikten av Oslo fra toppen av museet.

Støre og de fem skal blant annet diskutere forsvar, hav og grønn omstilling og møter pressen senere mandag.

Et historisk skifte

– At Finland og Sverige søker medlemskap i Nato, er et historisk skifte for nordisk sikkerhetspolitikk og forsvarssamarbeid. Min ambisjon er at vi skal gjøre et allerede godt samarbeid enda tettere, sier Støre om besøket i en pressemelding.

Under mandagens møte har de nordiske landene blitt enige om en felles erklæring om forsvar og sikkerhet, som viser til hvordan svensk og finsk Nato-medlemskap vil kunne føre til et mer effektivt forsvar av Norden, bekrefter regjeringen.

– Et samlet Norden i Nato vil gi oss mer tyngde i alliansen og våre felles verdier vil få større synlighet og mer gjennomslagskraft, understreker statsministeren.

Forsterket luftforsvar

Det forsterkede samarbeidet vil blant annet dreie seg om luftforsvar, logistikk og forsyning, samt felles øvelser og trening i Norden og i en Nato-sammenheng.

– Fra norsk side vil vi lytte til hva Finland og Sverige selv ser behov for når vi nå sammen ser på hvordan vi kan forsterke det nordiske samarbeidet ytterligere når hele regionen er samlet i Nato, sier Støre, og legger til:

– Senest forrige uke etablerte Danmark, Finland, Norge og Sverige et rammeverk for å kunne inngå avtaler om forsvarsmateriell og forsyningssikkerhet.

I ettermiddag slutter Tysklands statsminister Olaf Scholz seg til gruppen i et eget tysk-nordisk møte.

