Wiersholm skal granske konsulentbruk i e-helsetjenesten

Under et møte i slutten av juni vedtok styret i Helseplattformen at det skal foretas en full gjennomgang av konsulentbruken i e-helsetjenesten. Tirsdag ble det klart at det er Wiersholm som skal gjøre jobben, etter anbud fra totalt tre ulike advokatfirmaer, melder AdvokatWatch.

Det var Adresseavisen som først avdekket at konsulentene fra Ernst & Young har fakturert Helseplattformen over en halv milliard kroner gjennom en rammeavtale som i kunngjøringen ble anslått til å være verdt nærmere 90 millioner kroner. I tillegg har konsulenter endt opp med å bli leid inn i roller til ledelsen av prosjektet, ifølge avisen.

Granskningsrapporten skal fremlegges for Helseplattformens styre fredag 26. august.

