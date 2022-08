Justin Bieber krever fotoforbud på konsert i Trondheim

– Det stemmer at den foreløpige beskjeden er at det er fotoforbud på Bieber-konserten. Mange av de store konserter kommer ofte med fotokontrakt, men når det gjelder Bieber har vi fått beskjed om at det er et fotoforbud, sier Pia Leinslie, markedssjef for All Things Live Norge til Nidaros.

De forhandler med managementet til Bieber om å få omgjort kravet.

Den lokale arrangøren i Trondheim, Livesentralen, bekrefter at Bieber ikke ønsker å ha presse til stede.

– Vi vil helst at det skal være åpent slik at flest mulig i pressen får muligheten til dette, sier leder i Livesentralen Kristian Digre.

