Huseiernes Landsforbund vil ha høyere strømstøtte

– Dagens strømstøtteordning er egentlig ganske godt konstruert, men den slår inn på et for høyt prisnivå. Vi mener den bør dekke 100 prosent når spotprisene er over 50 øre, sier generalsekretær Morten Andreas Meyer i Huseiernes Landsforbund til NRK.

I dag dekker statens strømstøtteordning 80 prosent av regningen over 70 øre per kilowattime.

– Vi må ha to tanker i hodet samtidig. Trygg økonomisk styring er det viktigste verktøyet vi har for å motvirke skyhøyt rentenivå. Derfor er vi skeptiske til å endre innslagspunktet til 50 øre, som vil gi betydelig økt statlig pengebruk, svarer statssekretær Elisabeth Sæther (Ap) i Olje- og energidepartementet.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen