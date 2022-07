AUF-lederen: – Et spesielt bånd mellom Utøya og den skeive bevegelsen

– Det er et spesielt bånd mellom Utøya og den skeive bevegelsen. Det var her Skeiv Ungdom ble stiftet. Det var denne øya som ble kalt «homoøya» da foreningen Fri hadde sommerleirene sine her.

– Og det er her på Utøya at mange AUF-ere, både for 11 år siden men også i dag, har turt å stå fram å stå fram som seg selv for første gang, sa AUF-leder Astrid Hoem i talen sin på minnemarkeringen for 22. juli-terroren.

[ Dagen som alltid kommer tilbake ]

Skytingen i Oslo 25. juni i år gjør at bevegelsene knytter et nytt og dystert bånd, påpekte AUF-lederen.

– Å bli ramma av terror der vi føler oss mest trygge, sa hun.

Hoem trakk linjer mellom 22. juli, angrepet i Al-Noor-moskeen og skytingen i Oslo 25. juni.

– Selv om målene har vært ulike, har målet vært det samme – å skremme oss vekk fra å være de vi er. Å drepe oss fordi vi er dem vi er.

Motsvaret må være å ta et oppgjør med kreftene og holdningene som hater, fremholdt hun.

– Selv om det kun er de som skader og dreper som er ansvarlige for handlingene, så vet vi at det er flere som deler holdningene. Ordene vi bruker, betyr noe.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen