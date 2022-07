En person siktet etter at kvinne ble funnet død i Askim

Saken er oppdatert

Operasjonsleder Tom Sandberg bekrefter siktelsen til VG.

Flere vitner tas inn til avhør. Det er for tidlig å si noe om hendelsesforløpet, og politiet jobber nå ut fra en rekke ulike hypoteser, opplyser Sandberg.

Øst politidistrikt fikk melding om at det var funnet en hardt skadd kvinne ved fylkesvei 115 i Askim i 5.15-tiden tirsdag morgen.

Funnet i bil

Sandberg opplyser til NRK at kvinnen ble funnet i en bil. Personen som kjørte bilen kvinnen ble funnet i, var på stedet da politiet kom. Bilføreren blir tatt med inn til politistasjonen for avhør.

– Så vidt vi vet, var det ikke flere enn de to i bilen. Det var andre vitner som kom til stedet som ringte nødetatene. De vil også bli avhørt, sier Sandberg.

Uklart

Det er foreløpig veldig uklart hva som har skjedd, sier han.

– Vi holder mulighetene åpne for at det kan ha skjedd noe kriminelt. Men vi har foreløpig ikke noe som tilsier at det er det ene eller det andre, sier Sandberg.

Ifølge TV 2 ble kvinnen funnet i en leiebil. Sandberg bekrefter til kanalen at det er en relasjon mellom kvinnen og den siktede. Politiet jobber med å varsle de pårørende.

Funnet tidlig tirsdag

Da nødetatene ankom stedet, var vitner i ferd med å prøve hjerte- og lungeredning på kvinnen.

– Ambulansepersonell overtok, men hun ble erklært død på stedet, sier oppdragsleder Jo Rennemo Jellum ved Øst politidistrikt til Smaalenenes Avis.

Han vil ikke svare på om kvinnen er identifisert.

