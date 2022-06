Elden: Politiet sa de ville godta avhør av terrorsiktede uten opptak, men snudde

Søndag forsøkte politiet å gjennomføre et avhør av terrorsiktede Zaniar Matapour (42), men det ble avbrutt etter en drøy halvtime. Forsvarer John Christian Elden sier at politiet forsøkte å overtale ham til å la seg avhøre uten at det ble gjort opptak.

Mannen ønsker ikke å la seg avhøre så lenge politiet gjør opptak med video og lyd. Han avbrøt et avhør også lørdag med samme begrunnelse. Samtidig sier politiet at de ikke ønsker å vike fra disse prinsippene.

– Politiet sa til ham i går at de kunne ta avhør uten video, men i dag sa de at noen sjefer hadde overprøvd dem, og at det ikke var mulig, sier Elden til NTB.

– Fastlåst

– De ville da ikke gjennomføre avhør nå, og siktede er fortsatt redd for å bli manipulert, og avslo å forklare seg. Det er en fastlåst situasjon, sier Elden.

Politiet fikk på en pressekonferanse søndag flere spørsmål om de er villige til å gå bort fra normale prinsipper for å få gjennomført et avhør av mannen.

– Vi respekterer hans rett til ikke å avgi forklaring, det er en grunnleggende rettighet han har. Samtidig er det viktig for oss å holde oss til våre regler og holde rettssikkerheten høyt, sier politiadvokat Børge Enoksen.

[ – Det er ikke sånn vi vil ha det. Dette er ikke oss, dette er ikke Norge ]

Siktelsen ikke svekket

Den siktede mannen fikk søndag lese siktelsen mot seg, men ellers kom de ikke lenger. Ettersom han ikke vil la seg avhøre, har han heller ikke sagt noe om hvordan han stiller seg til siktelsen.

Elden understreker igjen at det er for tidlig å si noe om et mulig motiv i saken. Politiet opplyser på sin side at terrorsiktelsen ikke er svekket, men at det kan være en kombinasjon av flere motiver som ligger bak.

Matapour tok livet av to menn og skadd 21 da han skjøt mot utestedene Per på hjørnet og London, som er Oslos mest kjente pub i det skeive miljøet.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen