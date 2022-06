– Jeg håper dette ikke skremmer folk til taushet. Men jeg frykter at særlig unge mennesker, som sliter med å akseptere sin identitet, blir redde av det som har skjedd, og fortsetter å leve et liv i skapet, sier Melissa Doran til Dagsavisen.

Joakim Fjeldstad (t.v.), Richard Narvesen og Melissa Doran kom sammen til markeringen ved London pub. (Sturla Smári Hanssen)

34-åringen fra Drammen skulle gå i Pride-paraden i hovedstaden lørdag med vennene Joakim Fjeldstad og Richard Narvesen (35) fra Oslo. Lørdag morgen fikk hun høre om masseskytingen i Oslo.

– Jeg fikk det rett i fleisen, det var et utrolig stort sjokk.

To personer er drept, ti er alvorlig skadd og elleve er lettere skadd etter masseskytingen ved utestedene Per på hjørnet og London Pub ved Oslo tinghus natt til lørdag.

42 år gamle Zaniar Matapour er siktet for drap, drapsforsøk og terrorhandlinger etter skytingen. Han er norsk statsborger med iransk bakgrunn og er kjent for politiet og PST fra før, skriver NTB.

Markering ved London pub

Vennene har dratt ned til markeringen ved London pub, der det strømmer på med mennesker som legger ned blomster og vil vise respekt.

Folk har strømmet til for å legge ned blomster ved åstedet for masseskytingen natt til lørdag. (Sturla Smári Hanssen)

– Det er helt forferdelig at dette kan skje i Norge, som skal være et liberalt og inkluderende samfunn. Derfor er det så viktig at vi nettopp i dag viser aksept, toleranse – og er synlige, sier Doran.

Joakim Fjeldstad var selv på London pub fredag kveld, men dro fra stedet et par timer før gjerningsmannen kom.

– Jeg blir helt kvalm av å tenke på det. Er så glad for at du dro tidlig, sier Doran.

Vennegjengen vet ennå ikke om de kjenner noen av dem som ble skutt.

– Vi snakket om det i sted. Det er Pride, og det kommer flere fra andre steder i landet, men miljøet i Oslo er lite. Sannsynligvis kjenner vi noen av dem som er berørt, sier Fjeldstad.

[ – Dette går dypt inn på meg, sier Terje Schrøder ]

Mener paraden ikke burde vært avlyst

Alle Pride-arrangementer er avlyst, etter anbefalinger fra politiet. Men lørdag ettermiddag ble det arrangert spontane Pride-tog fra Grønland til London pub og fra Stortinget til Slottet. I toget ble det ropt: «We’re here, we’re queer, we won’t disappear», skriver NTB.

Melissa Doran (34): – Sånn kan vi ikke ha det Dagsavisen møtte Melissa Doran (34) i Oslo under markeringen ved London Pub. (Dagsavisen)

Fjeldstad og Doran har forståelse for at politiet setter sikkerheten først, men påpeker at man trenger møteplasser etter en slik grusom hendelse.

– At man avlyser festen er én ting, men jeg mener paraden burde ha gått. Det er enda viktigere i dag enn alle andre dager. Ellers vinner han jo, sier Fjeldstad med henvisning til gjerningsmannen.

– Nå er det et stort behov i miljøet for å samles, for å vise støtte og for å gi hverandre klemmer. Det er så mange som er redde nå, og det er vondt å ikke ha et sted der vi alle kan samles for å sørge sammen. Vi trenger det, sier Doran.

[ Flagget, den vonde magefølelsen og terror ]

Hun mener det nå er viktig at alle står samlet i kampen mot hatet.

– Jeg håper at dette kan føre til at de som har hatt de rette verdiene, men som ikke har turt å si ifra, tør å si ifra nå. Om du hører urett på julebordet eller på en annen fest, stopp opp og si: «Hei, dette er ikke greit. Det er ikke sånn vi vil ha det. Dette er ikke oss, dette er ikke Norge».

– Vi må reise oss, og male Norge i enda flere farger og mer kjærlighet. Da kan det kanskje komme noe ut av dette, som fører oss tettere sammen, sier Doran.

Joakim Fjeldstad (t.v.) Melissa Doran og Richard Narvesen mener det er viktig med et sted å samles på en dag som denne. Her er de på vei til den spontane pride-paraden mellom Stortinget og Slottet. (Sturla Smári Hanssen)

