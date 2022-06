Folk strømmer til med blomster ved åstedet

Politiet jobber ennå på stedet, og hele gaten utenfor utestedene Per på hjørnet og London pub er sperret av. Utenfor sperringene strømmer det på med folk som legger ned blomster. Flere av dem som var innom lørdag formiddag, var tydelig preget av alvoret etter at to personer ble drept og ti alvorlig skadd i et skyteangrep ved utestedene natten i forveien. En 42-år gammel mann er pågrepet og siktet for terror.

En av dem som var innom og besøkte åstedet lørdag formiddag er forsvarssjef Eirik Kristoffersen.

– Vi hadde gledet oss til Pride-paraden. Forsvaret har også hatt stand i Pride-parken. Og så kommer det én person og angriper det vi skulle gå i toget for, sier han til VG.

Selv om alle lørdagens Pride-arrangementer er avlyst, er det fortsatt svært mange folk pyntet i regnbuefarger å se i Oslo sentrum. Flere steder vaier også store og små regnbueflagg som setter sitt preg på bybildet.





