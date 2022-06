Brann langs toglinjen på Dovrebanen

Politiet i Innlandet ble varslet om brannen klokken 16.51 mandag ettermiddag.

Ifølge politiet brenner det omtrent 3–5 kilometer nord og sør for Dombås.

– Det brenner stedvis kraftig sør og nord for Dombås. Aktuelle brannressurser er på stedet eller på vei. Politiet er på stedet, skriver de på Twitter klokken 17.34.

Bane Nor opplyser at Dombås stasjon er stengt, og at det jobbes med å slukke brannen langs sporet, men at det kan ta tid.

– Det er registrert brann i terrenget nord for Dombås. Vi kan ikke gjenoppta togtrafikken før brannvesenet sier OK, så det er uklart hvor store forsinkelser det vil være snakk om, opplyser pressevakt Dag Svinsås i Bane Nor til NTB.

Reisende på regionstog SJ Norge fra Oslo til Trondheim må regne med forsinkelser og innstillinger utover dagen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen