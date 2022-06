200.000 nordmenn er dollarmillionærer

Antall norske dollarmillionærer økte med 7,4 prosent fra 2020 til 2021, ifølge konsulentselskapet Capgeminis rapport World Wealth Report 2022.

Dollarmillionærer defineres som personer som har verdier som tilsvarende mer enn én million dollar i investerbar formue, utover egen bolig. Én million dollar tilsvarer om lag 10 millioner kroner.

Ifølge rapporten har Norge nå 200.000 dollarmillionærer. På verdensbasis ligger Norge på 20. plass i antall dollarmillionærer, opp én plass fra 2020.

– Tallene fra årets rapport bekrefter at Norge er et velstående land med en velfungerende økonomi. Den viser også hvor fort norsk økonomi spretter tilbake etter en krise. Velstående nordmenn har klart seg bra gjennom pandemien og kommet ut sterkere når markedene igjen har beveget seg oppover, sier Ingrid Lehne, rådgiver innen bank og finans i Capgemini Invent.

[ Rapport: Nordmenns overforbruk ødelegger for verdens barn ]

Norske dollarmillionærer økte formuen

Som i fjor er det USA som topper listen, fulgt av Japan, Tyskland og Kina. Disse fire landene har samlet nesten 64 prosent av alle verdens dollarmillionærer.

Sammenlignet med antall innbyggere har Norge nesten 40 ganger så mange dollarmillionærer (3,6 prosent) som Brasil (0,09 prosent) og 2,3 ganger så mange som Sverige (1,6 prosent).

Norske dollarmillionærer økte sine formuer med 8,3 prosent, noe som samsvarer med det globale snittet på 8 prosent.

Blant de aller rikeste – såkalte ultraformuende som har en formue på minst 30 millioner dollar – steg formuen gjennomsnittlig over 8 prosent, og denne kategorien har også økt med 9,6 prosent i antall.

Saken fortsetter under videoen

Færre investerte i kryptovaluta

På verdensbasis har 70 prosent av dollarmillionærene investert i digitale eiendeler og kryptovaluta, mot 74 prosent i fjorårets rapport.

– I en mer usikker økonomi er det naturlig at en del investorer søker mot det trygge og går tilbake til tradisjonelle former for investering. Reguleringen rundt digitale eiendeler har også vært uklar i mange markeder, inkludert Norge, og det kan nok forklare den negative utviklingen, sier Lehne.

Konsulentselskapet Capgemini gir årlig ut sin Word Wealth Report, som viser utviklingen i antallet dollarmillionærer i verden i tillegg til den generelle utviklingen for dollarmillionærer og ultraformuende i verden.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen