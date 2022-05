Rapport: Nordmenns overforbruk ødelegger for verdens barn

Det kommer fram i en ny rapport utarbeidet av Unicef. Rapporten har blant annet sett på i hvor stor grad barn eksponeres for farlig luftforurensing og miljøgifter, om de har tilgang på grøntområder og trygge veier, samt ressursbruken til 39 rike EU- og OECD-land.

Konklusjonen er klar: nordmenns levevaner bidrar til dårligere folkehelse andre steder i verden. Rapporten viser blant annet at vi i Norge kjøper og kaster mest elektronikk i verden – 26 kilo per innbygger i 2019. Til sammenligning er tallet under 10 kilo per innbygger i land som Mexico, Colombia og Chile.

I rapporten trekkes det fram at dårlig regelverk rundt gjenvinning og ulovlig eksport av slikt avfall, kan bidra til at barn i fattige land blir utsatt for luftforurensning og miljøgifter som er skadelig for deres helse og hjerneutvikling.

Krever rask omstilling

Funnene bekymrer UNICEFs generalsekretær i Norge, Camilla Viken.

– Alle barn har rett til å leve i et minst like trygt og friskt miljø som barn i Norge. Derfor må vi raskt sørge for å omstille norsk økonomi og forbruk i tråd med bærekraftmålene, så vi ikke skader barn i resten av verden, sier Viken.

Men det er ikke utelukkende positivt her hjemme heller. På grunn av norske barns inntak av viltkjøtt, har mange et blynivå som er forbundet med helseskader og atferdsproblemer.

Høyere nivå enn i naboland

Nesten to prosent av norske barn har over fem mikrogram bly per desiliter blod – et nivå som er estimert til å påvirke menneskers IQ. Dette kan påvirke barns konsentrasjonsevne, hukommelse og evne til å løse problemer.

Norske barn viser seg også å ha et høyere blynivå i blodet enn barn i Finland og Sverige, ifølge rapporten.

– Selv om Norge scorer bedre enn mange land på miljøtilstanden her hjemme, vet vi at barn påvirkes av forurensning, naturtap og klimaendringer også i Norge, sier Viken.

