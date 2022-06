Strømopprørere tapte på LO-kongressen

De såkalte strømopprørerne i LO fremmet flere alternative forslag da LOs nye handlingsprogram kom opp til votering på kongressen fredag.

Men forslagene falt.

Kongressen avviste også flere tilsvarende forslag til endringer i en ny næringspolitisk uttalelse.

Ett av forslagene som ble avvist, var et krav om at LO fortsatt skal arbeide for at Statnett skal eie og drifte utenlandskabler til og fra Norge.

Kongressen avviste i tillegg en formulering om at LO «vil jobbe for å sikre politisk kontroll over kraften», og at krafteksporten fra Norge må begrenses.

[ De kaller seg «Norges største politiske verksted». Men hvor stor makt har egentlig LO? ]

Flere grupperinger i LO har også tatt til orde for å begrense oljeletingen, til sterke protester fra industriforbundene. Redaksjonskomiteen på kongressen jobbet hele uka for å finne et kompromiss som kunne forene fløyene.

Nå er kompromisset vedtatt.

Saken fortsetter under videoen

«LO mener de ressursene som kan bygges ut, må være økonomisk og klimamessig bærekraftige. Det vil medføre at deler av ressursene på norsk sokkel vil ligge urørt», lyder den nye formuleringen.

Videre fastslås det at LO vil «at norsk energiproduksjon og -bruk skal baseres på energikilder i tråd med en bærekraftig utvikling i et globalt perspektiv».

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen