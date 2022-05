18-åring siktet for overgrep mot barn i Tromsø – 17 fornærmede i saken

Mannen er siktet for å ha begått gjentatte seksuallovbrudd overfor barn under 14 år, ifølge kjennelsen fra Nord-Troms og Senja tingrett.

Siktelsen omfatter 17 fornærmede. Overgrepene, som skal ha skjedd over ett år, gjelder både fysiske overgrep og nettovergrep via Snapchat.

Flere av overgrepene skal ha blitt begått etter at mannen først ble løslatt fra varetektsfengsling i januar for tidligere overgrep. Tingretten mener det er fare for at han begår nye overgrep dersom han løslates på nytt.

Mannens psykiske helsetilstand blir nå utredet, ifølge tingretten.

– Han er for syk til å være i fengsel, men for «frisk» til å legges inn på psykiatrisk sykehus, het det i kjennelsen fra desember, skriver Nordlys.

Hans forsvarer, advokat Håvard Utstøl Jakobsen, har ikke besvart NTBs henvendelser.

