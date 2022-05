Parat-piloter stevner SAS for Arbeidsretten

Stridens kjerne er de nye SAS-datterselskapene SAS Connect og SAS Link, skriver Parat.

Disse mener fagforeningen fører til at mange piloter mister jobben. Pilotene mener SAS forsøker å organisere seg ut av dagens avtaler om tariff og gjenansettelsesrett, samtidig som de får det til å se ut som passasjerene fortsatt kjøper vanlige SAS-flyginger.

– SAS har opprettet disse nye selskapene og hevder at de driver selvstendig virksomhet som ikke er omfattet, eller forpliktet, av inngåtte avtaler. Samtidig gjør de alt de kan for at passasjerene som kjøper billetter kun skal forholde seg til SAS, slik vi kjenner det i dag, sier pilotenes leder Jan Levi Skogvang.

