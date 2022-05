Politiet går ut med nye opplysninger i Lørenskog-saken

Trusselbrevet ble funnet hjemme hos Anne-Elisabeth Hagen etter at hun forsvant fra sitt hjem i Lørenskog 31. oktober 2018.

– Trusselbrevet har vært gjenstand for omfattende tekniske og taktiske undersøkelser. Det har blant annet blitt undersøkt med tanke på DNA, fingeravtrykk, trykk, papir, konvolutt, printer, lingvistikk med mer, sier politiinspektør Gjermund Hanssen i en pressemelding fredag morgen.

I brevet ble det krevd 9 millioner euro i løsepenger i kryptovalutaen monero, samt at all kommunikasjon skulle skje via bitcoin, en annen kryptovaluta. Man kan legge igjen korte beskjeder i den såkalte blokkjeden.

Politiet tror saken vil være løst om de finner forfatteren.

– I praksis vet vi så å si alt om dette dokumentet, med unntak av hvem som har skrevet det og hvor det er skrevet ut. Vi antar derfor at vi vil kunne komme i mål med dette så fort vi har riktig enhet eller forfatter å sammenligne opp mot, sier Hanssen.

Skrevet på Windows-PC

Den tekniske granskningen av trusselbrevet viser at den eller de som har skrevet brevet, trolig har norsk som morsmål. De såkalte andrespråkstrekkene i teksten er etter politiets syn tilgjort eller tilsiktet.

Brevet er mest sannsynlig skrevet i Wordpad på en PC med Windows 8 eller 10. PC-en har hatt et integrert skjermkort fra Intel av modell 630 – som er veldig vanlig på rimeligere maskiner.

Både papir og konvolutt selges hos Clas Ohlson og brevet er mest sannsynlig skrevet ut på en blekkprinter fra Hewlett Packard (HP).

Vil bidra til åpenhet

Politiet sier at de nå tror fordelene ved å dele mer informasjon i saken overgår eventuelle ulemper i den videre etterforskningen.

– I beste fall vil oppmerksomhet rundt disse opplysningene også kunne bidra til nye relevante tips og ytterligere fremskritt i etterforskningen. Politiet har flere opplysninger og vurderinger rundt brevet, men ønsker av hensyn til etterforskningen heller ikke nå å dele alt, understreker politiinspektøren.

– Vi ønsker også å bidra til åpenhet og sikre korrekt og nøktern informasjon til allmennheten om et meget sentralt spor i en sak med uvanlig stor allmenn interesse.

