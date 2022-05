Byrådslederen med dusje-tips til Oslo-folk

Av Marius Helge Larsen/NTB

– Jeg hører jo eksempler på folk som er veldig stolte av at de har redusert dusjingen fra 30 til 20 minutter. Det er ikke imponerende. Det er ikke det vi snakker om her, sier Johansen til NTB.

Han stiller til intervju i en knusktørr fontene utenfor Oslo rådhus. Tidligere denne uka sendte kommunen ut SMS til innbyggerne om at de må spare på vannet.

– Skal du nå vaske bilen din, bør du ta ut en bøtte og vaske bilen din med den, heller enn å stå med høytrykksspyler og spyle. Det er de enkle tingene, sier byrådslederen.

2–3 minutter

– Hvor lenge er det lov å dusje?

– Så kort som mulig. Jeg mener at du kan skru av dusjen mens du såper deg inn. Og så skylle etterpå. Du trenger ikke stå i dusjen mer enn 2–3 minutter. For mange er det del av kulturen å dusje hver dag, men man skal tenke seg litt om akkurat i den situasjonen vi er i nå.

Rent formelt sett er det fortsatt ikke innført konkrete restriksjoner på vannbruken, og det er i første omgang snakk om oppfordringer. Kommunen understreker at situasjonen ikke er kritisk, men kan bli det dersom det ikke kommer mer regn.

Årsaken til vannmangelen er lite nedbør over lang tid. I tillegg har man tappet ned et vann som heter Gjerdingen, som står for 15 prosent av vannfyllingen, for å fikse et damanlegg.

«Lov» å vanne blomster

Kommunen har satt i gang flere tiltak. Vannføringen i Akerselva, som starter i drikkevannskilden Maridalsvannet, er redusert. Kommunale etater har også fått beskjed om å begrense vannbruken. Flere fontener er også strupet for vann.

Langs Spikersuppa i Oslo sentrum, kan man i disse dager imidlertid observere vanning av planter flere steder.

– Det er helt sikkert mange eksempler på at man fortsatt gjør det, svarer byrådslederen.

– Men er det greit at vanlige folk vanner blomstene sine?

– Jeg skjønner jo at det er vanskelig å la en masse blomster dø. Noe forsiktig vanning må man vel akseptere, sier Johansen, som understreker at det er stor forskjell på å bruke vannspreder som står på hele veien, og det å bruke en kanne.

Vasker sjelden bilen

Selv hevder Johansen at han er kjapp i dusjen:

– Jeg er veldig kvikk til å dusje, det har jeg alltid vært. Jeg står gjerne ikke mer enn 2–3 minutter. Men jeg dusjer hver dag.

– Har du endret rutinene ellers?

– Jeg er nok ikke av dem som bruker mest vann. Jeg bor jo nå i en leilighet, har ikke hage, og vanner ikke plen og alle de tingene. Hadde jeg bodd der jeg bodde før, så måtte jeg gjort det. Jeg er vel ikke den flinkeste til å vaske bilen heller. Men skal jeg gjøre det nå, er jeg sterkt oppfordret til å ta med meg bøtta.

---

Tips-liste

Kommunen har følgende vannsparetips til befolkningen på sin liste:

Ta kortere dusjer, og skru av vannet mens du tar på såpe eller sjampo.

Ikke la krana renne mens du pusser tennene.

Bruk øko-program på oppvaskmaskinen.

Spar klesvasken til vaskemaskinen blir helt full.

Bruk den «lille knappen» på toalettet når du trekker ned.

Sett en mugge med vann i kjøleskapet, så slipper du å la vannet renne for å få det kaldt.

Ikke vann gressplenen. Det gjør ikke noe om gressplenen blir litt gul. Den klarer seg uansett.

Bruk kanne når du skal vanne blomster og busker i hagen.

Unngå å vaske bilen ofte.

Osloborgerne bruker cirka 160 liter vann per person per døgn, ifølge kommunen.

---